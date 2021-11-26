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Два літаки доставили сотні мігрантів із Білорусі до Іраку

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Білорусь, П'ятниця 26 листопада 2021 12:02
Два літаки доставили сотні мігрантів із Білорусі до Іраку Фото: два літаки з мігрантами з Білорусі вирушили до Іраку (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У п'ятницю, 26 листопада, два рейси доставили сотні іракців, які прагнули в'їхати до Європейського Союзу, назад до Іраку з Білорусі. Все більше мігрантів відлітають на батьківщину, оскільки втрачають надію благополучно потрапити на територію ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відомо, що літаки рано-вранці приземлилися в Ербілі, столиці автономного курдського регіону Іраку. На борту було близько 600 іракців, в основному курдів.

Багато пасажирів сказали, що з полегшенням повернулися додому. Зазначають, що їм довелося витратити багато грошей, навіть щоб дістатися від кордону до Мінська на літак.

Нагадаємо, в Польщі за минулу добу зафіксували 217 спроб незаконного перетину кордону біженцями з боку Білорусі. Зокрема, під час чергової з них, група із майже 200 мігрантів намагалася силою прорватися через кордон.

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