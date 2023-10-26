Два самохідні міномети "Тюльпан" та 13 танків: втрати РФ на Таврійському напрямку за добу

Українські бійці на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським загарбникам. Зокрема, за минулу добу ЗСУ знищили 460 окупантів, 49 одиниць військової техніки ворога та два самохідні міномети "Тюльпан".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

"Знищено два російських самохідних міномети 2С4 "Тюльпан" калібру 240 мм, які призначені для ураження укріплених фортифікаційних споруд. Також, за добу, окупанти безповоротно втратили ще 13 танків", - йдеться в повідомленні.

Загалом, на Таврійському напрямку ворог завдав 16 авіаударів, провів 47 бойових зіткнень та здійснив 763 артобстріли.

Українські воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Тоненького та Сєверного - відбито 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки - тут відбито 20 атак окупантів.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі намагання ворога пройти вперед в районах Водяного, Новоукраїнки, Старомайорського та Вербового.

Втрати ворога

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1056 вогневих завдань.

Загальні втрати ворога склали 460 осіб.

Також українські бійці знищили 49 одиниць військової техніки, зокрема:

13 танків;

9 ББМ;

10 артсистем;

1 засіб ППО, а саме ЗРК ТОР;

9 БПЛА;

6 автомобілів;

1 одиницю спеціальної техніки.

Окрім того, було знищено ще три склади боєприпасів ворога.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, всього на фронті за минулу добу сталося 78 бойових зіткнень.

Зокрема, згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують ведення наступальних дій на Бахмутському напрямі, зокрема поблизу Кліщіївки та Андріївки. Також ЗСУ просунулися на захід від Роботиного на Мелітопольському напрямку.

Втрати Росії у війні в Україні на четвер, 26 жовтня склали 810 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 297 120 військових. Крім того, ЗСУ знищили 30 артсистем і 33 автомобільної техніки.