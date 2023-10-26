ЗСУ наступають в районах Кліщіївки, Андріївки та Роботиного: карти боїв ISW

ЗСУ продовжують ведення наступальних дій на Бахмутському напрямку, зокрема поблизу Кліщіївки та Андріївки. Також українські сили просунулися на захід від Роботиного на Мелітопольському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські війська 25 жовтня вели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Синьківки, Петропавлівки, Іванівки, Макіївки та Надії. Російський агрегатор новин стверджував, що війська РФ атакували українські позиції поблизу Кислівки ввечері 24 жовтня.

Бої у Донецькій області

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку.

24 жовтня речник Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо заявив, що українські війська ведуть наступальні дії поблизу Кліщіївки та Андріївки, також бої точилися також біля Хромового.

Міністерство РФ стверджувало, що російські сили нібито відбили українські атаки поблизу Малоіллінівки , Андріївки, Курдюмівки та Північного.

У Генштаб ЗСУ повідомили, що українські війська відбили російські атаки біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Російські "воєнкори" стверджували, що сили РФ атакували поблизу Берхівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 жовтня, показують, що російські війська нібито просунулися на північний захід від Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки).

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Степового, Авдіївки, Тоненького, Північного та Невельського. Речник українського угруповання військ "Таврія" полковник Олександр Штупун заявив, що частота російських штурмів поблизу Авдіївки зменшилася.

Російський "воєнкор" 25 жовтня заявив, що війська РФ нібито досягли "серйозного тактичного успіху" на підступах до Авдіївки та поблизу Степового. Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш спростував заяви про те, що російські війська контролюють Авдіївський породний відвал, і сказав, що це є спірною "сірою зоною".

23 жовтня український офіцер запасу оприлюднив супутникові знімки та підтвердив, що російські військові втратили понад 109 одиниць техніки під Авдіївкою з 10 по 20 жовтня. Б ільшість втрат становлять передусім бойові броньовані машини, такі як БМП-1 та БМП-2; танки Т-72, ​​Т-64, Т-80; бронетранспортери БТР; та інші транспортні засоби.

Офіцер заявив, що втрати російської техніки в районі Авдіївки перевищили втрати під час невдалої переправи через Сіверський Донець у травні 2022 року та, ймовірно, перевищать втрати ростехніки в районі Вугледара в період з листопада 2022 року по квітень 2023 року.

Два невизначених незалежних джерела оцінюють, що російські сили втратили близько 200 військових машин поблизу Авдіївки.

24 жовтня російський "воєнкор" заявив, що українські сили контратакували та відтіснили сили РФ від населеного пункту Бердичів (10 км на північний захід від Авдіївки).

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Мар’їнки, Побєди, Новомихайлівки та поблизу Водяного.

"Південна вісь"

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новоукраїнки, Пречистівки, Староморського та Золотої Ниви.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися на північ від Приютного.

Український військовий оглядач заявив, що підрозділи 394-го мотострілецького полку та 60-ї мотострілецької бригади вели безуспішні наступальні дії на лінії Приютне-Завітне Бажання.

25 жовтня українські війська продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області та досягли підтверджених успіхів. Геолокаційні кадри показують, що українські сли просувалися далі на захід від Роботиного.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку та досягли часткового успіху на захід від Вербового. Український військовий оглядач стверджував, що російські війська відійшли з північно-західної околиці Новопрокопівки.

Російський "воєнкор" стверджував, що дві українські диверсійно-розвідувальні групи досягли російських позицій біля Вербового в ніч з 24 на 25 жовтня.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки біля Вербового та на південний схід від Малої Токмачки.

Російські джерела продовжували стверджувати, що українські війська утримують позиції в Кринках та біля Антонівського залізничного та автомобільного мостів.