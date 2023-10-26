Два самоходных миномета "Тюльпан" и 13 танков: потери РФ на Таврическом направлении за сутки

Украинские бойцы на Таврическом направлении продолжают наносить потери российским захватчикам. В частности, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 460 оккупантов, 49 единиц военной техники врага и два самоходных миномета "Тюльпан".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

"Уничтожены два российских самоходных миномета 2С4 "Тюльпан" калибра 240 мм, которые предназначены для поражения укрепленных фортификационных сооружений. Также за сутки оккупанты безвозвратно потеряли еще 13 танков", - говорится в сообщении.

В целом, на Таврическом направлении враг нанес 16 авиаударов, провел 47 боевых столкновений и совершил 763 артобстрела.

Украинские воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Тоненького и Северного - отражены 15 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки - здесь отбиты 20 атак оккупантов.

На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отразили все попытки врага пройти вперед в районах Водяного, Новоукраинки, Старомайорского и Вербового.

Потери врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1056 огневых задач.

Общие потери врага составили 460 человек.

Также украинские бойцы уничтожили 49 единиц военной техники, в том числе:

13 танков;

9 ББМ;

10 артсистем;

1 средство ПВО, а именно ЗРК ТОР;

9 БПЛА;

6 автомобилей;

1 единица специальной техники.

Кроме того, были уничтожены еще три склада боеприпасов врага.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, всего на фронте за минувшие сутки произошло 78 боевых столкновений.

В частности, согласно отчету Института изучения войны, ВСУ продолжают ведение наступательных действий на Бахмутском направлении, в частности, вблизи Клищиевки и Андреевки. Также ВСУ продвинулись западнее Работино на Мелитопольском направлении.

Потери России в войне в Украине на четверг, 26 октября, составили 810 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 297 120 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 30 артсистем и 33 автомобильной техники.