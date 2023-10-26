Понад 800 окупантів та 30 артсистем. Генштаб назвав втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на четвер, 26 жовтня склали 810 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 297120 військових. Крім того, ЗСУ знищили 30 артсистем і 33 автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 297120 (+810) осіб ліквідовано,

танків ‒ 5141 (+29) од,

бойових броньованих машин - 9715 (+18) од,

артилерійських систем - 7155 (+30) од,

РСЗВ - 834 (+1) од,

засоби ППО - 556 (+2) од,

літаків - 320 од,

гелікоптерів - 324 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5389 (+17),

крилаті ракети - 1538 (+1) од,

кораблі /катери - 20 од,

підводні човни - 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9507 (+33) од,

спеціальна техніка - 1010 (+3). Ситуація на фронті За даними Генштабу, сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, всього на фронті за минулу добу сталося 78 бойових зіткнень. Зокрема, виходячи зі звіту Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують ведення наступальних дій на Бахмутському напрямі, зокрема поблизу Кліщіївки та Андріївки. Також ЗСУ просунулися на захід від Роботиного на Мелітопольському напрямку.