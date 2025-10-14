UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Два румунські катери порушили державний кордон України: подробиці

Фото: два румунські катери порушили державний кордон України (dpsu.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Два румунські катери порушили державний кордон України на Дунаї. Їх екіпажі затримали, та після оформлення адміністративних протоколів передали румунській стороні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДПСУ.

"Прикордонники затримали порушників з різницею у кілька годин. Як з’ясувалося, обидва судна вийшли на риболовлю без карт та навігаційних приладів, тож випадково зайшли у внутрішні води України", - зазначили у ДПСУ.

Повідомляється, що на чотирьох громадян Румунії, які перебували на катерах, зрештою було складено адміністративні протоколи за незаконний перетин державного кордону. Порушників передано румунській стороні.

Судноплавство на Дунаї

Нагадаємо, у серпні 2025 року Україна відновила судноплавство каналом гирла "Бистре", яке сполучає річку Дунай та Чорне море. Судноплавство дозволено для суден з осадкою до 4,5 метра, з обов’язковим лоцманським проведенням та виключно у світлий час доби.

З початку повномасштабного вторгнення гирло "Бистре" закривали через випадки підриву суден на морських мінах.

Вперше рух гирлом відновили у серпні 2022 року. По ньому слідували невеликі балкери типу річка-море, найбільший з них – Chelsea довжиною 138 метрів і водотоннажністю 6135 тон.

Потім водний коридор закривали для проведення гідрографічних робіт, зокрема для поглиблення дна, що дозволило б пропускати значно більші судна.

