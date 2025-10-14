Два румунські катери порушили державний кордон України: подробиці

Судноплавство на Дунаї

Нагадаємо, у серпні 2025 року Україна відновила судноплавство каналом гирла "Бистре", яке сполучає річку Дунай та Чорне море. Судноплавство дозволено для суден з осадкою до 4,5 метра, з обов’язковим лоцманським проведенням та виключно у світлий час доби.

З початку повномасштабного вторгнення гирло "Бистре" закривали через випадки підриву суден на морських мінах.

Вперше рух гирлом відновили у серпні 2022 року. По ньому слідували невеликі балкери типу річка-море, найбільший з них – Chelsea довжиною 138 метрів і водотоннажністю 6135 тон.

Потім водний коридор закривали для проведення гідрографічних робіт, зокрема для поглиблення дна, що дозволило б пропускати значно більші судна.