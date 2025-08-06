З'єднав Дунай та Чорне море: Україна відновила судноплавство каналом гирла "Бистре"

Від сьогодні, 6 серпня, відновлено судноплавний рух морським каналом гирла "Бистре", яке сполучає річку Дунай та Чорне море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Адміністрації морських портів України.

"Судноплавство дозволено для суден з осадкою до 4,5 метра, з обов’язковим лоцманським проведенням та виключно у світлий час доби", - зазначили у адміністрації.

Повідомляється, що перед відновленням руху каналом гирла "Бистре" відповідними службами, у тому числі ВМС ЗСУ, були проведені проміри та протимінне обстеження в районі біля аварійного земснаряда "Інгульський".

"За результатами робіт визначено можливість та умови відновлення судноплавства. Також виконано комплекс заходів із перевірки технічного стану каналу та організації безпечного судноплавства у взаємодії з профільними службами та відповідно до вимог чинного законодавства", - додали у адміністрації морських портів України.