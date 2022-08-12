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Устье Быстрое открылось для прохода судов после серии подрывов кораблей

Новина українською →
Пятница 12 августа 2022 14:40
Устье Быстрое открылось для прохода судов после серии подрывов кораблей Фото: Устье Быстрое открылось для прохода судов после серии подрывов кораблей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Торговые суда снова идут в украинские дунайские порты через устье Быстрое. Ранее оно было закрыто для прохода судов из-за подрывов кораблей на минах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис по отслеживанию судов MarineTraffic.

Сегодня утром четыре сухогруза отправились с якорной стоянки, неподалеку от румынской Сулины до измаильского и килийского порта.

Первым следует сухогруз Black Sea, за ним Sefora, далее Chelsea и Sofilarex. Это небольшие балкеры типа река-море, самый большой - Chelsea длиной 138 метров и водоизмещением 6135 тонн.

Устье Быстрое открылось для прохода судов после серии подрывов кораблей

Ранее в районе устья Быстрого реки Дунай малое гидрографическое судно в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получило пробоину в носовой части ниже ватерлинии.

Напомним, что после того, как по Дунаю начали прибывать иностранные суда за зерном, возле устья Быстрое образовался затор.

Ранее стало известно, что Военно-морские силы ВС Украины присоединились к организации перевозок гражданскими судами агропродукции через устье Быстрое судового хода реки Дунай-Черное море.

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