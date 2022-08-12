Устье Быстрое открылось для прохода судов после серии подрывов кораблей

Торговые суда снова идут в украинские дунайские порты через устье Быстрое. Ранее оно было закрыто для прохода судов из-за подрывов кораблей на минах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис по отслеживанию судов MarineTraffic .

Сегодня утром четыре сухогруза отправились с якорной стоянки, неподалеку от румынской Сулины до измаильского и килийского порта.

Первым следует сухогруз Black Sea, за ним Sefora, далее Chelsea и Sofilarex. Это небольшие балкеры типа река-море, самый большой - Chelsea длиной 138 метров и водоизмещением 6135 тонн.