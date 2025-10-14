Два румынских катера нарушили государственную границу Украины: подробности

Судоходство на Дунае

Напомним, в августе 2025 года Украина возобновила судоходство по каналу устья "Быстрое", который соединяет реку Дунай и Черное море. Судоходство разрешено для судов с осадкой до 4,5 метра, с обязательным лоцманским проведением и исключительно в светлое время суток.

С начала полномасштабного вторжения устье "Быстрое" закрывали из-за случаев подрыва судов на морских минах.

Впервые движение по устью возобновили в августе 2022 года. По нему следовали небольшие балкеры типа река-море, самый большой из них - Chelsea длиной 138 метров и водоизмещением 6135 тонн.

Затем водный коридор закрывали для проведения гидрографических работ, в частности для углубления дна, что позволило бы пропускать значительно большие суда.