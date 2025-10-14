Два румунські катери порушили державний кордон України: подробиці
Два румунські катери порушили державний кордон України на Дунаї. Їх екіпажі затримали, та після оформлення адміністративних протоколів передали румунській стороні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДПСУ.
"Прикордонники затримали порушників з різницею у кілька годин. Як з’ясувалося, обидва судна вийшли на риболовлю без карт та навігаційних приладів, тож випадково зайшли у внутрішні води України", - зазначили у ДПСУ.
Повідомляється, що на чотирьох громадян Румунії, які перебували на катерах, зрештою було складено адміністративні протоколи за незаконний перетин державного кордону. Порушників передано румунській стороні.
Судноплавство на Дунаї
Нагадаємо, у серпні 2025 року Україна відновила судноплавство каналом гирла "Бистре", яке сполучає річку Дунай та Чорне море. Судноплавство дозволено для суден з осадкою до 4,5 метра, з обов’язковим лоцманським проведенням та виключно у світлий час доби.
З початку повномасштабного вторгнення гирло "Бистре" закривали через випадки підриву суден на морських мінах.
Вперше рух гирлом відновили у серпні 2022 року. По ньому слідували невеликі балкери типу річка-море, найбільший з них – Chelsea довжиною 138 метрів і водотоннажністю 6135 тон.
Потім водний коридор закривали для проведення гідрографічних робіт, зокрема для поглиблення дна, що дозволило б пропускати значно більші судна.