ua en ru
Вт, 14 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Два румунські катери порушили державний кордон України: подробиці

Вівторок 14 жовтня 2025 12:30
UA EN RU
Два румунські катери порушили державний кордон України: подробиці Фото: два румунські катери порушили державний кордон України (dpsu.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Два румунські катери порушили державний кордон України на Дунаї. Їх екіпажі затримали, та після оформлення адміністративних протоколів передали румунській стороні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДПСУ.

"Прикордонники затримали порушників з різницею у кілька годин. Як з’ясувалося, обидва судна вийшли на риболовлю без карт та навігаційних приладів, тож випадково зайшли у внутрішні води України", - зазначили у ДПСУ.

Повідомляється, що на чотирьох громадян Румунії, які перебували на катерах, зрештою було складено адміністративні протоколи за незаконний перетин державного кордону. Порушників передано румунській стороні.

Судноплавство на Дунаї

Нагадаємо, у серпні 2025 року Україна відновила судноплавство каналом гирла "Бистре", яке сполучає річку Дунай та Чорне море. Судноплавство дозволено для суден з осадкою до 4,5 метра, з обов’язковим лоцманським проведенням та виключно у світлий час доби.

З початку повномасштабного вторгнення гирло "Бистре" закривали через випадки підриву суден на морських мінах.

Вперше рух гирлом відновили у серпні 2022 року. По ньому слідували невеликі балкери типу річка-море, найбільший з них – Chelsea довжиною 138 метрів і водотоннажністю 6135 тон.

Потім водний коридор закривали для проведення гідрографічних робіт, зокрема для поглиблення дна, що дозволило б пропускати значно більші судна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дунай ДПСУ
Новини
Росіяни обстріляли Кіровоградщину, УЗ змінила рух поїздів: що відомо
Росіяни обстріляли Кіровоградщину, УЗ змінила рух поїздів: що відомо
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить