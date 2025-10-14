Два румунські катери порушили державний кордон України: подробиці

Два румунські катери порушили державний кордон України на Дунаї. Їх екіпажі затримали, та після оформлення адміністративних протоколів передали румунській стороні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДПСУ.

Повідомляється, що на чотирьох громадян Румунії, які перебували на катерах, зрештою було складено адміністративні протоколи за незаконний перетин державного кордону. Порушників передано румунській стороні.

"Прикордонники затримали порушників з різницею у кілька годин. Як з’ясувалося, обидва судна вийшли на риболовлю без карт та навігаційних приладів, тож випадково зайшли у внутрішні води України", - зазначили у ДПСУ.

Судноплавство на Дунаї

Нагадаємо, у серпні 2025 року Україна відновила судноплавство каналом гирла "Бистре", яке сполучає річку Дунай та Чорне море. Судноплавство дозволено для суден з осадкою до 4,5 метра, з обов’язковим лоцманським проведенням та виключно у світлий час доби.

З початку повномасштабного вторгнення гирло "Бистре" закривали через випадки підриву суден на морських мінах.

Вперше рух гирлом відновили у серпні 2022 року. По ньому слідували невеликі балкери типу річка-море, найбільший з них – Chelsea довжиною 138 метрів і водотоннажністю 6135 тон.

Потім водний коридор закривали для проведення гідрографічних робіт, зокрема для поглиблення дна, що дозволило б пропускати значно більші судна.