Главная » Жизнь » Общество

Два румынских катера нарушили государственную границу Украины: подробности

Вторник 14 октября 2025 12:30
Два румынских катера нарушили государственную границу Украины: подробности Фото: два румынских катера нарушили государственную границу Украины (dpsu.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Два румынских катера нарушили государственную границу Украины на Дунае. Их экипажи задержали, и после оформления административных протоколов передали румынской стороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГПСУ.

"Пограничники задержали нарушителей с разницей в несколько часов. Как выяснилось, оба судна вышли на рыбалку без карт и навигационных приборов, поэтому случайно зашли во внутренние воды Украины", - отметили в ГПСУ.

Сообщается, что на четырех граждан Румынии, которые находились на катерах, в конце концов были составлены административные протоколы за незаконное пересечение государственной границы. Нарушители переданы румынской стороне.

Судоходство на Дунае

Напомним, в августе 2025 года Украина возобновила судоходство по каналу устья "Быстрое", который соединяет реку Дунай и Черное море. Судоходство разрешено для судов с осадкой до 4,5 метра, с обязательным лоцманским проведением и исключительно в светлое время суток.

С начала полномасштабного вторжения устье "Быстрое" закрывали из-за случаев подрыва судов на морских минах.

Впервые движение по устью возобновили в августе 2022 года. По нему следовали небольшие балкеры типа река-море, самый большой из них - Chelsea длиной 138 метров и водоизмещением 6135 тонн.

Затем водный коридор закрывали для проведения гидрографических работ, в частности для углубления дна, что позволило бы пропускать значительно большие суда.

Дунай ДПСУ
