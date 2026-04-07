UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Два регіони України раптово накрило снігопадом: у мережі показали відео негоди

16:59 07.04.2026 Вт
2 хв
Синоптики попереджають, що погана погода буде щонайменше до 10 квітня
aimg Антон Корж
Ілюстративне фото: снігопад вирує у двох областях України (Getty Images)

В Україні несподівано посеред весни, 7 квітня, почався снігопад. Північні та західні регіони країни вже засипає снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очевидців у соцмережах.

В соціальних мережах публікують відео снігопаду, який накрив Житомирську та Хмельницьку області України. Обидва регіони раптово зіткнулися зі снігом попри те, що на дворі початок квітня.

В інших областях до снігу ще не дійшло - там просто сильний вітер та суттєве погіршення погоди. За прогнозами синоптиків, значне похолодання може тривати аж до 10 квітня, коли знову потроху буде теплішати.

Окремо попереджають водіїв, багато з яких вже "перевзули" автомобілі на літні шини. Зазначається, що через погану погоду можуть суттєво погіршитися умови руху на дорогах у містах та трасах.

Зазначимо, раніше ще на початку березня попереджали про контрасти цього квітня. Також синоптики спрогнозували, що Україну накриють дощі та похолодання цього тижня.

Вже на початку квітня Україну накриє порція скандинавської прохолоди, а стабільно теплої й сухої погоди в місяці чекати не варто - в атмосфері домінуватимуть циклони. Приходити в норму погода почне не раніше 10 квітня, а вже до 15 квітня суттєво потеплішає і весна знову стане весною, а не рецидивом зими.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкраїнаСнігопадПогодаПогода в Україні