Два региона Украины внезапно накрыло снегопадом: в сети показали видео непогоды

В социальных сетях публикуют видео снегопада, который накрыл Житомирскую и Хмельницкую области Украины. Оба региона внезапно столкнулись со снегом несмотря на то, что на дворе начало апреля.

В других областях до снега еще не дошло - там просто сильный ветер и существенное ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, значительное похолодание может продлиться до 10 апреля, когда снова понемногу будет теплеть.

Отдельно предупреждают водителей, многие из которых уже "переобули" автомобили на летние шины. Отмечается, что из-за плохой погоды могут существенно ухудшиться условия движения на дорогах в городах и трассах.