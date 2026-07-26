Два пункти пропуску на кордоні з Польщею перевантажені: де черги сьогодні

На кордоні з Польщею утворилися черги на в'їзд в Україну. Найбільш перевантажені пункти пропуску "Краківець" і "Шегині".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Станом на попередню годину на в'їзд в Україну очікували:
Водночас вільними для в'їзду залишаються пункти пропуску "Угринів", "Рава-Руська", "Грушів", "Смільниця" та "Нижанковичі".
На виїзд з України черги значно менші: в "Угринові" - 20 автомобілів, у "Грушеві" та "Нижанковичах" - по 10. На решті переходів накопичення легкових авто немає.
Аби уникнути тривалого очікування, у Держприкордонслужбі рекомендують обирати менш завантажені напрямки, а також перетинати кордон у ранні ранкові або пізні вечірні години.
Актуальну інформацію про завантаженість пунктів пропуску можна відстежувати на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби та 7-го прикордонного Карпатського загону.
Нагадаємо, з початком літнього туристичного сезону пасажиропотік через західний кордон традиційно зростає - цьогоріч у ДПСУ очікують його збільшення до 20%.
У червні добова кількість перетинів сягала 115 тисяч, а найбільше навантаження фіксували у пунктах пропуску "Шегині" та "Устилуг".