На кордоні з Польщею великі черги: які пункти пропуску вільні для проїзду

У суботу ввечері, 6 червня, на кордоні з Польщею на виїзд з України фіксуються черги з автомобілів. Для вільного проїзду наразі залишаються лише два пункти пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби України.

У відомстві зазначили, що наразі черги на виїзд з України фіксуються на наступних пунктах пропуску;

Угринів - 25 автомобілів;

Рава-Руська - 65 авто;

Грушів - 25 авто;

Краківець - 100 авто;

Шегині - 60 авто;

Нижанковичі 25 авто;

Устилуг - 95 авто.

Окрім того, фіксується і накопичення автобусів на виїзд з України, зокрема у Краківці та Шегинях. Там очікують на виїзд по 13 автобусів. Водночас в Устилузі теж очікує один автобус.

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Наразі вільним для проїзду залишаються пункти пропуску Смільниця та Нижанковичі.

Також у ДПСУ додали, в Устилузі на в'їзд в Україну очікують близько 20 авто.

"Нагадаємо, з початком літнього туристичного сезону пасажиропотік через пункти пропуску Західного кордону традиційно зростає. Цьогоріч очікується збільшення пасажиропотоку до 20%", - резюмували у відомстві.