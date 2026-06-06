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На кордоні з Польщею великі черги: які пункти пропуску вільні для проїзду

20:56 06.06.2026 Сб
2 хв
Що відомо про ситуацію з чергами на кордоні України з Польщею?
aimg Едуард Ткач
На кордоні з Польщею великі черги: які пункти пропуску вільні для проїзду Фото: на в'їзд в Україну теж є черги (Getty Images)
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У суботу ввечері, 6 червня, на кордоні з Польщею на виїзд з України фіксуються черги з автомобілів. Для вільного проїзду наразі залишаються лише два пункти пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби України.

У відомстві зазначили, що наразі черги на виїзд з України фіксуються на наступних пунктах пропуску;

  • Угринів - 25 автомобілів;
  • Рава-Руська - 65 авто;
  • Грушів - 25 авто;
  • Краківець - 100 авто;
  • Шегині - 60 авто;
  • Нижанковичі 25 авто;
  • Устилуг - 95 авто.

Окрім того, фіксується і накопичення автобусів на виїзд з України, зокрема у Краківці та Шегинях. Там очікують на виїзд по 13 автобусів. Водночас в Устилузі теж очікує один автобус.

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Наразі вільним для проїзду залишаються пункти пропуску Смільниця та Нижанковичі.

Також у ДПСУ додали, в Устилузі на в'їзд в Україну очікують близько 20 авто.

"Нагадаємо, з початком літнього туристичного сезону пасажиропотік через пункти пропуску Західного кордону традиційно зростає. Цьогоріч очікується збільшення пасажиропотоку до 20%", - резюмували у відомстві.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, що з травня в Україні запрацював новий функціонал у системі "єЧерга" для перетину кордону. Відтепер сервіс автоматично перевірятиме наявність та дійсність міжнародного страхового сертифіката "Зелена".

Також ми писали, що з 8 червня на кордоні України та Румунії тимчасово обмежать рух через пункт пропуску "Солотвино - Сігету - Мармаціє". Причиною цього стануть інфраструктурні роботи на мосту через річку Тису.

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