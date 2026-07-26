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Два пункта пропуска на границе с Польшей перегружены: где очереди сегодня

18:00 26.07.2026 Вс
1 мин
На одном из пунктов пропуска на въезд ожидает сотня автомобилей
aimg Валерия Абабина
Фото: Очередь из авто на границе с Польшей (facebook com zahidnuy kordon)

На границе с Польшей образовались очереди на въезд в Украину. Наиболее перегружены пункты пропуска "Краковец" и "Шегини".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины .

Где очереди на въезд

По состоянию на предыдущий час въезда в Украину ожидали:

  • пункт пропуска "Краковец" - 100 автомобилей, 10 автобусов;
  • пункт пропуска "Шегини" - 80 автомобилей.

В то же время свободными для въезда остаются пункты пропуска "Угринов", "Рава-Русская", "Грушев", "Смольница" и "Нижанковичи".

Ситуация на выезд

На выезд из Украины очереди значительно меньше: в "Угринове" - 20 автомобилей, в "Грушеве" и "Нижанковичах" - по 10. На остальных переходах накопления легковых автомобилей нет.

Чтобы избежать длительного ожидания, в Госпогранслужбе рекомендуют выбирать менее загруженные направления, а также пересекать границу в ранние утренние или поздние вечерние часы.

Актуальную информацию о загруженности пунктов пропуска можно отслеживать на Facebook-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы и 7-го пограничного Карпатского отряда.

Напомним, с началом летнего туристического сезона пассажиропоток из-за западной границы традиционно растет – в этом году в ГНСУ ожидается его увеличение до 20%.

В июне суточное количество пересечений достигало 115 тысяч , а наибольшую нагрузку фиксировали в пунктах пропуска "Шегини" и "Устилуг".

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