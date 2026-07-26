Два пункти пропуску на кордоні з Польщею перевантажені: де черги сьогодні

На кордоні з Польщею утворилися черги на в'їзд в Україну. Найбільш перевантажені пункти пропуску "Краківець" і "Шегині".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України .

Де черги на в'їзд

Станом на попередню годину на в'їзд в Україну очікували:

пунк пропуску "Краківець" - 100 автомобілів, 10 автобусів;

пунк пропуску "Шегині" - 80 автомобілів.

Водночас вільними для в'їзду залишаються пункти пропуску "Угринів", "Рава-Руська", "Грушів", "Смільниця" та "Нижанковичі".

Ситуація на виїзд

На виїзд з України черги значно менші: в "Угринові" - 20 автомобілів, у "Грушеві" та "Нижанковичах" - по 10. На решті переходів накопичення легкових авто немає.

Аби уникнути тривалого очікування, у Держприкордонслужбі рекомендують обирати менш завантажені напрямки, а також перетинати кордон у ранні ранкові або пізні вечірні години.

Актуальну інформацію про завантаженість пунктів пропуску можна відстежувати на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби та 7-го прикордонного Карпатського загону.