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Два пункти пропуску на кордоні з Польщею перевантажені: де черги сьогодні

18:00 26.07.2026 Нд
1 хв
На одному з пунктів пропуску на в'їзд очікує сотня автомобілів
aimg Валерія Абабіна
Два пункти пропуску на кордоні з Польщею перевантажені: де черги сьогодні Фото: Черга з авто на кордоні з Польщею (facebook com zahidnuy kordon)
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На кордоні з Польщею утворилися черги на в'їзд в Україну. Найбільш перевантажені пункти пропуску "Краківець" і "Шегині".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Де черги на в'їзд

Станом на попередню годину на в'їзд в Україну очікували:

  • пунк пропуску "Краківець" - 100 автомобілів, 10 автобусів;
  • пунк пропуску "Шегині" - 80 автомобілів.

Водночас вільними для в'їзду залишаються пункти пропуску "Угринів", "Рава-Руська", "Грушів", "Смільниця" та "Нижанковичі".

Ситуація на виїзд

На виїзд з України черги значно менші: в "Угринові" - 20 автомобілів, у "Грушеві" та "Нижанковичах" - по 10. На решті переходів накопичення легкових авто немає.

Аби уникнути тривалого очікування, у Держприкордонслужбі рекомендують обирати менш завантажені напрямки, а також перетинати кордон у ранні ранкові або пізні вечірні години.

Актуальну інформацію про завантаженість пунктів пропуску можна відстежувати на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби та 7-го прикордонного Карпатського загону.

Нагадаємо, з початком літнього туристичного сезону пасажиропотік через західний кордон традиційно зростає - цьогоріч у ДПСУ очікують його збільшення до 20%.

У червні добова кількість перетинів сягала 115 тисяч, а найбільше навантаження фіксували у пунктах пропуску "Шегині" та "Устилуг".

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