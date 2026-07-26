Два пункта пропуска на границе с Польшей перегружены: где очереди сегодня
На границе с Польшей образовались очереди на въезд в Украину. Наиболее перегружены пункты пропуска "Краковец" и "Шегини".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины .
Где очереди на въезд
По состоянию на предыдущий час въезда в Украину ожидали:
- пункт пропуска "Краковец" - 100 автомобилей, 10 автобусов;
- пункт пропуска "Шегини" - 80 автомобилей.
В то же время свободными для въезда остаются пункты пропуска "Угринов", "Рава-Русская", "Грушев", "Смольница" и "Нижанковичи".
Ситуация на выезд
На выезд из Украины очереди значительно меньше: в "Угринове" - 20 автомобилей, в "Грушеве" и "Нижанковичах" - по 10. На остальных переходах накопления легковых автомобилей нет.
Чтобы избежать длительного ожидания, в Госпогранслужбе рекомендуют выбирать менее загруженные направления, а также пересекать границу в ранние утренние или поздние вечерние часы.
Актуальную информацию о загруженности пунктов пропуска можно отслеживать на Facebook-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы и 7-го пограничного Карпатского отряда.
Напомним, с началом летнего туристического сезона пассажиропоток из-за западной границы традиционно растет – в этом году в ГНСУ ожидается его увеличение до 20%.
В июне суточное количество пересечений достигало 115 тысяч , а наибольшую нагрузку фиксировали в пунктах пропуска "Шегини" и "Устилуг".