Два прямі прильоти крилатих ракет у будинок: Ігнат назвав особливості атаки РФ

Фото: росіяни здійснили одну з найбільших атак на Україну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Під час нічної атаки на Україну два крилаті ракети були випущені росіянами безпосередньо у житловий будинок, спричинивши значні руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Дійсно комбінована атака одна з найбільших. Було в нас 740 (повітряних цілей - ред.) - такий антирекорд. Зараз бачимо 629. Але ракет більше, ніж тоді. І застосовує ворог вже частіше і дрони з реактивними двигунами", - зазначив Ігнат.

Він зауважив, що швидкісні безпілотники, які теж були присутні цієї ночі, застосовувалися на різних напрямках і знищувались також різними засобами.

"Яка ще особливість цієї атаки? Тут, мабуть, весь світ має побачити особливість атаки в тому, що два прямих прильоти крилатих ракет в житловий будинок. Це просто я думаю весь світ ці кадри буде прокручувати", - наголосив Ігнат.

Атака на Київ

Сьогодні вночі Київ знову зазнав масованого удару з боку російських військ. Зауважимо, що ворожа ракета потрапила у п’ятиповерховий житловий будинок у Дарницькому районі, повністю зруйнувавши один із під’їздів.

За попередніми даними, снаряд влучив приблизно на рівні третього-четвертого поверху, що призвело до значних руйнувань.

Через обстріл тимчасово перекрито рух на низці ключових вулиць, а на місцях працюють понад 500 рятувальників і близько 1000 правоохоронців. РБК-Україна підготувало репортаж з Києва після атаки.

Постраждали цивільні об’єкти: житлові будинки, інфраструктура, також є інформація про поранених та загиблих. Рятувальні служби продовжують розбір завалів та надання допомоги постраждалим.

Українська влада закликає мешканців Києва залишатися в укриттях і дотримуватися правил безпеки. Президент України звернувся до міжнародних партнерів, зокрема Китаю та Угорщини, із закликом до рішучих дій проти російської агресії.

Детальніше про те, що наразі відомо про обстріл столиці 28 серпня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

