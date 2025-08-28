Два прямых прилета крылатых ракет в дом: Игнат назвал особенности атаки РФ

Во время ночной атаки на Украину две крылатые ракеты были выпущены россиянами непосредственно в жилой дом, вызвав значительные разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Действительно комбинированная атака одна из крупнейших. Было у нас 840 (воздушных целей - ред.) - такой антирекорд. Сейчас видим 629. Но ракет больше, чем тогда. И применяет враг уже чаще и дроны с реактивными двигателями", - отметил Игнат.
Он отметил, что скоростные беспилотники, которые тоже присутствовали этой ночью, применялись на разных направлениях и уничтожались также различными средствами.
"Какая еще особенность этой атаки? Здесь, пожалуй, весь мир должен увидеть особенность атаки в том, что два прямых прилета крылатых ракет в жилой дом. Это просто я думаю весь мир эти кадры будет прокручивать", - подчеркнул Игнат.
Сегодня ночью Киев снова подвергся массированному удару со стороны российских войск. Заметим, что вражеская ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Дарницком районе, полностью разрушив один из подъездов.
По предварительным данным, снаряд попал примерно на уровне третьего-четвертого этажа, что привело к значительным разрушениям.
Из-за обстрела временно перекрыто движение на ряде ключевых улиц, а на местах работают более 500 спасателей и около 1000 правоохранителей. РБК-Украина подготовило репортаж из Киева после атаки.
Пострадали гражданские объекты: жилые дома, инфраструктура, также есть информация о раненых и погибших. Спасательные службы продолжают разбор завалов и оказание помощи пострадавшим.
Украинские власти призывают жителей Киева оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности. Президент Украины обратился к международным партнерам, в частности Китаю и Венгрии, с призывом к решительным действиям против российской агрессии.
Подробнее о том, что сейчас известно об обстреле столицы 28 августа - читайте в материале РБК-Украина.