Два прямых прилета крылатых ракет в дом: Игнат назвал особенности атаки РФ

Фото: россияне совершили одну из крупнейших атак на Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Во время ночной атаки на Украину две крылатые ракеты были выпущены россиянами непосредственно в жилой дом, вызвав значительные разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Действительно комбинированная атака одна из крупнейших. Было у нас 840 (воздушных целей - ред.) - такой антирекорд. Сейчас видим 629. Но ракет больше, чем тогда. И применяет враг уже чаще и дроны с реактивными двигателями", - отметил Игнат.

Он отметил, что скоростные беспилотники, которые тоже присутствовали этой ночью, применялись на разных направлениях и уничтожались также различными средствами.

"Какая еще особенность этой атаки? Здесь, пожалуй, весь мир должен увидеть особенность атаки в том, что два прямых прилета крылатых ракет в жилой дом. Это просто я думаю весь мир эти кадры будет прокручивать", - подчеркнул Игнат.

Атака на Киев

Сегодня ночью Киев снова подвергся массированному удару со стороны российских войск. Заметим, что вражеская ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Дарницком районе, полностью разрушив один из подъездов.

По предварительным данным, снаряд попал примерно на уровне третьего-четвертого этажа, что привело к значительным разрушениям.

Из-за обстрела временно перекрыто движение на ряде ключевых улиц, а на местах работают более 500 спасателей и около 1000 правоохранителей. РБК-Украина подготовило репортаж из Киева после атаки.

Пострадали гражданские объекты: жилые дома, инфраструктура, также есть информация о раненых и погибших. Спасательные службы продолжают разбор завалов и оказание помощи пострадавшим.

Украинские власти призывают жителей Киева оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности. Президент Украины обратился к международным партнерам, в частности Китаю и Венгрии, с призывом к решительным действиям против российской агрессии.

Подробнее о том, что сейчас известно об обстреле столицы 28 августа - читайте в материале РБК-Украина.

