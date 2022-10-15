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Два постріли - мінус дві ворожі гаубиці. Роботу морпіхів показали на відео

Фото: українські військові знищили дві ворожі САУ за два постріли (t.me/landforcesofukraine-3)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Військовослужбовці окремого розвідувального батальйону морської піхоти знищили дві самохідні артилерійські установки російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ.

"Морські піхотинці виконували завдання з розвідки на одному з напрямків оборони держави та виявили російську артилерію, яка вела вогонь по позиціях наших сил. За лічені хвилини вони налагодили взаємодію вже із українськими "богами війни". Результат можна побачити на відео: два постріли - мінус дві САУ окупантів", - сказано у повідомленні.

Військові також нагадали приказку британців: "У нас був флот, тому багато чого не сталося". У свою чергу українські бійці кажуть: "У нас є професійні розвідники, і багато чого сталося!"

Нагадаємо, українські військові показали роботу новітньої реактивної системи залпового вогню "Буревій" на фронті.

Наші захисники також показували знищення російської артилерійської установки "Мста-С".

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