Військові показали роботу української РСЗВ "Буревій" на фронті (відео)

Бійці ЗСУ використовують на передовій українську реактивну систему залпового вогню "Буревій". Захисники показали роботу новітнього озброєння на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Український "Буревій" - це осучаснений варіант радянський реактивних систем залпового вогню. Тому озброєння має безліч переваг перед застарілими "Ураганами".

Зокрема, "Буревій" має сучасні системи наведення та управління вогнем, які дозволяють отримувати координати цілей. Це пришвидшує роботи команди. У середньому військові витрачають близько 15 хвилин для ураження цілей ворога.

Українська РСЗВ відрізняється високою прохідністю та потужним турбодизельним двигуном. Також "Буревій" має броньовану кабіну, тому захищає військових від можливих ударів окупантів.