Два выстрела - минус две вражеские гаубицы. Работу морпехов показали на видео

Военнослужащие отдельного разведывательного батальона морской пехоты уничтожили две самоходные артиллерийские установки российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ.
"Морские пехотинцы выполняли задачи по разведке на одном из направлений обороны государства и обнаружили российскую артиллерию, которая вела огонь по позициям наших сил. За считанные минуты они наладили взаимодействие уже с украинскими "богами войны". Результат можно увидеть на видео: два выстрела - минус две САУ оккупантов", - говорится в сообщении.
Военные также напомнили поговорку британцев: "У нас был флот, поэтому многое не произошло". В свою очередь украинские бойцы говорят: "У нас есть профессиональные разведчики, и многое произошло!"
Напомним, украинские военные показали работу новейшей реактивной системы залпового огня "Буревой" на фронте.
Наши защитники также показывали уничтожение российской артиллерийской установки "Мста-С".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .