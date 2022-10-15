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Два выстрела - минус две вражеские гаубицы. Работу морпехов показали на видео

Фото: украинские военные уничтожили две вражеские САУ за два выстрела (t.me/landforcesofukraine-3)
Автор: Елизавета Драбкина

Военнослужащие отдельного разведывательного батальона морской пехоты уничтожили две самоходные артиллерийские установки российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ.

"Морские пехотинцы выполняли задачи по разведке на одном из направлений обороны государства и обнаружили российскую артиллерию, которая вела огонь по позициям наших сил. За считанные минуты они наладили взаимодействие уже с украинскими "богами войны". Результат можно увидеть на видео: два выстрела - минус две САУ оккупантов", - говорится в сообщении.

Военные также напомнили поговорку британцев: "У нас был флот, поэтому многое не произошло". В свою очередь украинские бойцы говорят: "У нас есть профессиональные разведчики, и многое произошло!"

Напомним, украинские военные показали работу новейшей реактивной системы залпового огня "Буревой" на фронте.

Наши защитники также показывали уничтожение российской артиллерийской установки "Мста-С".

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