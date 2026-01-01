Два нових Patriot від Німеччини вже захищають українські міста, - Міноборони

Два комплекси протиповітряної оборони Patriot, які нещодавно передала Німеччина, вже захищають українські міста і критичну інфраструктуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
"Ще два комплекси протиповітряної оборони Patriot стали на захист українських міст та критичної інфраструктури. Як повідомляв раніше міністр оборони України Денис Шмигаль, цього вдалось досягти завдяки нещодавнім домовленостям з урядом Німеччини", - йдеться в повідомленні.
У Міноборони нагадали, що Patriot - зенітний ракетний комплекс виробництва США. Це одна з найдосконаліших систем ППО у світі.
Він призначений для знищення літаків, крилатих та балістичних ракет. Patriot здатен збивати високошвидкісні та складні цілі, забезпечуючи багатошаровий захист для стратегічних об'єктів та великих міст.
У відомстві назвали основні переваги Patriot:
"Нині комплекси ППО Patriot захищають українські міста і критичну інфраструктуру. Знижують втрати від ворожих ударів крилатими та балістичними ракетами по енергетиці та цивільних об'єктах", - зазначили у Міноборони.
Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина передала Збройним силам України дві додаткових системи протиповітряної оборони Patriot та вже дев'ятий комплекс ППО Iris-T.
За його словами, наступного року Німеччина також передасть України "значну кількість" ракет AIM-9 Sidewinder з німецьких арсеналів для посилення протиповітряної оборони України.
Окрім того, Німеччина у 2026 році планує надати Україні допомогу на 11,5 млрд євро. Відповідні видатки передбачає бюджет країни.