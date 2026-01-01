Два нових Patriot від Німеччини вже захищають українські міста, - Міноборони

"Ще два комплекси протиповітряної оборони Patriot стали на захист українських міст та критичної інфраструктури. Як повідомляв раніше міністр оборони України Денис Шмигаль, цього вдалось досягти завдяки нещодавнім домовленостям з урядом Німеччини", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони нагадали, що Patriot - зенітний ракетний комплекс виробництва США. Це одна з найдосконаліших систем ППО у світі.

Він призначений для знищення літаків, крилатих та балістичних ракет. Patriot здатен збивати високошвидкісні та складні цілі, забезпечуючи багатошаровий захист для стратегічних об'єктів та великих міст.

У відомстві назвали основні переваги Patriot:

Комплекс знищує різні аеродинамічні та балістичні цілі, включно з гіперзвуковими. Ракети Patriot уражають гіперзвукові ракети "Циркон" та "Кинджал", які розвивають швидкості до 11 000 та до 16 000 км/год відповідно. Висока ефективність. Надточний радар Patriot використовує технології, які дозволяють одночасно виявляти та супроводжувати різні цілі. Ракети комплексу Patriot (особливо версія PAC-3 MSE) мають високу точність, уражають цілі прямим наведенням, що важливо для захисту від балістичних ракет.

Можливість працювати в автоматичному режимі дозволяє Patriot миттєво реагувати на загрози, що важливо для перехоплення гіперзвукових ракет. Дальність і висота. Patriot уражає повітряні цілі на висоті до 24 км і відстані до 160 км, закривають великі території.

"Нині комплекси ППО Patriot захищають українські міста і критичну інфраструктуру. Знижують втрати від ворожих ударів крилатими та балістичними ракетами по енергетиці та цивільних об'єктах", - зазначили у Міноборони.