Два новых Patriot от Германии уже защищают украинские города, - Минобороны

"Еще два комплекса противовоздушной обороны Patriot стали на защиту украинских городов и критической инфраструктуры. Как сообщал ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль, этого удалось достичь благодаря недавним договоренностям с правительством Германии", - говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что Patriot - зенитный ракетный комплекс производства США. Это одна из самых совершенных систем ПВО в мире.

Он предназначен для уничтожения самолетов, крылатых и баллистических ракет. Patriot способен сбивать высокоскоростные и сложные цели, обеспечивая многослойную защиту для стратегических объектов и крупных городов.

В ведомстве назвали основные преимущества Patriot:

Универсальность: комплекс уничтожает различные аэродинамические и баллистические цели, включая гиперзвуковые. Ракеты Patriot поражают гиперзвуковые ракеты "Циркон" и "Кинжал", которые развивают скорости до 11 000 и до 16 000 км/ч соответственно.

Высокая эффективность: сверхточный радар Patriot использует технологии, которые позволяют одновременно обнаруживать и сопровождать различные цели. Ракеты комплекса Patriot (особенно версия PAC-3 MSE) имеют высокую точность, поражают цели прямым наведением, что важно для защиты от баллистических ракет.

Многозадачность. Одна батарея Patriot одновременно обнаруживает до 100 целей, сопровождает до 8 целей.

Возможность работать в автоматическом режиме позволяет Patriot мгновенно реагировать на угрозы, что важно для перехвата гиперзвуковых ракет.

Дальность и высота. Patriot поражает воздушные цели на высоте до 24 км и расстоянии до 160 км, закрывают большие территории.

"Сейчас комплексы ПВО Patriot защищают украинские города и критическую инфраструктуру. Снижают потери от вражеских ударов крылатыми и баллистическими ракетами по энергетике и гражданским объектам", - отметили в Минобороны.