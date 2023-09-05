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Два найбільші платіжні сервіси Узбекистану зупинили перекази в РФ

Узбекистан, Вівторок 05 вересня 2023 22:29
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Два найбільші платіжні сервіси Узбекистану зупинили перекази в РФ Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Найбільші платіжні сервіси Узбекистану Pay Way і Oson призупинили послуги грошових переказів з Росії і в Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Pay Way та Oson.

Pay Way

"У застосунку тимчасово буде відключено перекази за всіма міжнародними напрямками, зокрема з Росії та в Росію", - повідомила пресслужба Pay Way.

Зазначається, що тимчасово відключити ці напрямки доручив Центробанк Узбекистану.

Oson

"З 5 вересня тимчасово будуть припинені міжнародні перекази та оплата за закордонні сервіси", - сказали в підтримці.

Санкції проти банківської системи РФ

Сполучені Штати Америки у липні запровадили нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили банки, фізичні особи та промислові підприємства.

Також нещодавно Канада ввела новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапила низка банків, наукових інститутів і заводів.

Нещодавно повідомлялось, що російська платіжна система "Юністрім" припинила здійснення грошових переказів до Таджикистану та з цієї країни в доларах і євро.

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