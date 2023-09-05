Два крупнейших платежных сервиса Узбекистана остановили переводы в РФ

Крупнейшие платежные сервисы Узбекистана Pay Way и Oson приостановили услуги денежных переводов из России и в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Pay Way и Oson .

Pay Way

"В приложении временно будут отключены переводы по всем международным направлениям, в частности из России и в Россию", - сообщила пресс-служба Pay Way.

Отмечается, что временно отключить эти направления поручил Центробанк Узбекистана.

Oson

"С 5 сентября временно будут приостановлены международные переводы и оплата за зарубежные сервисы", - сказали в поддержке.

Санкции против банковской системы РФ

Соединенные Штаты Америки в июле ввели новые санкции против России. Под ограничения попали банки, физические лица и промышленные компании.

Также недавно Канада ввела новый пакет санкций против России. Под ограничения попал ряд банков, научных институтов и заводов.

Недавно сообщалось, что российская платежная система "Юнистром" прекратила осуществление денежных переводов в Таджикистан и из этой страны в долларах и евро.