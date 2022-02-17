Два порушення на Донбасі з початку доби: окупанти застосували важку артилерію
У середу, 16 лютого, збройні формування РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. З початку доби, 17 лютого, зафіксовано два порушення, бойовики застосували важку артилерію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу ООС у Facebook.
У середу окупанти вели вогонь з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї:
- по околицях Станиці Луганської та Новозванівки;
- у бік Луганського;
- недалеко від Мар'їнки;
- у напрямку Сизого;
- по Катеринівці.
Крім того, поблизу Лобачеве і Водяного найманці залучили безпілотні літальні апарати, за допомогою яких зробили скидання пострілів ВОГ-17 і ВОГ-25.
Унаслідок ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.
За поточну добу з боку гібридних військ РФ зафіксовано два порушення із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння.
По околицях Причепилівки найманці вели вогонь з артилерії калібру 122 мм. Поблизу Водяного обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів калібру 120 мм.
Нагадаємо, 15 лютого бойовики чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі.
Днем раніше двоє українських військових отримали поранення.