За два місяці РФ знищила до 15 мільйонів книг: чи загрожує Україні дефіцит

У Bookchef кажуть, що дефіцит уже настав

За оцінками галузі, лише за два місяці втрати можуть сягати 15 млн примірників - це майже половина річного обсягу випуску книг в Україні. Також через атаки було знищено 9% нових шкільних підручників.

Головний редактор видавництва Bookchef Андрій Широнос заявив, що наслідки ударів по складах уже відчуває весь ринок.

"Дефіцит книг - це не потенційний ризик. Він вже є. Ми входимо у топ-5 видавництв. Знищення наших складів і складів колег вже впливає на ринок", - наголосив він.

Найбільша проблема - не всі книги вдасться швидко додрукувати

СЕО та співзасновниця Vivat Юлія Орлова пояснила, що через нестачу обігових коштів видавництва змушені скорочувати наклади.

"У багатьох видавництв зараз бракує обігових коштів, щоб оперативно додруковувати всі книжки, які закінчуються. Ми бачимо це і на прикладі Vivat. Нам доводиться скорочувати як кількість найменувань, так і наклади", - сказала Орлова.

За її словами, окремі книжки можуть тимчасово зникати з полиць, а проміжок між завершенням накладу та новим друком стане довшим.

Фото: Які наслідки матимуть російські обстріли складів із книгами (інфографіка РБК-Україна)

Книги дорожчатимуть, а новинки виходитимуть повільніше

Схожу оцінку дають і у видавництві "Наш формат". Там вважають, що головний ризик полягає у звуженні асортименту, а не в повному дефіциті.

"Скоріше можемо бачити ситуацію, коли окремих назв певний час не буде в наявності, довше чекатимемо на додруки або переноситимуться виходи новинок. Тому головний ризик - не повна відсутність книжок, а те, що вони ставатимуть дорожчі, виходитимуть повільніше, а асортимент - звужуватиметься", - зазначили у видавництві.