За два месяца РФ уничтожила до 15 миллионов книг: грозит ли Украине дефицит

Российские удары по складам крупнейших украинских издательств уже сказались на книжном рынке. Издатели говорят, что речь идет не о полном отсутствии книг, а о дефиците отдельных наименований, подорожание изданий и более длительное ожидания допечатей.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Мы еще поборемся". Как издательства спасают книги от ударов и почему неизбежно поднимутся цены".
По оценкам отрасли, только за два месяца потери могут достигать 15 млн экземпляров - это почти половина годового объема выпуска книг в Украине. Также из-за атак было уничтожено 9% новых школьных учебников.
Главный редактор издательства Bookchef Андрей Широнос заявил, что последствия ударов по складам уже ощущает весь рынок.
"Дефицит книг - это не потенциальный риск. Он уже есть. Мы входим в топ-5 издательств. Уничтожение наших складов и складов коллег уже влияет на рынок", - подчеркнул он.
СЕО и соучредительница Vivat Юлия Орлова объяснила, что из-за нехватки оборотных средств издательства вынуждены сокращать тиражи.
"У многих издательств сейчас не хватает оборотных средств, чтобы оперативно допечатывать все книги, которые заканчиваются. Мы видим это и на примере Vivat. Нам приходится сокращать как количество наименований, так и тиражи", - сказала Орлова.
По ее словам, отдельные книги могут временно исчезать с полок, а промежуток между завершением тиража и новой печатью станет длиннее.
Похожую оценку дают и в издательстве "Наш формат". Там считают, что главный риск состоит в сужении ассортимента, а не в полном дефиците.
"Скорее можем видеть ситуацию, когда отдельных названий определенное время не будет в наличии, дольше будем ждать допечатки или будут переноситься выходы новинок. Поэтому главный риск - не полное отсутствие книг, а то, что они будут дороже, выходить медленнее, а ассортимент - будет сужаться", - отметили в издании.
В ночь на 28 августа Россия уничтожила склад с книгами издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га". Этой же ночью сгорел склад с тысячами книг почти трех десятков популярных украинских издательств.
Это не первая масштабная атака на склады книг: 2 июля 2026 года Россия атаковала центральный склад логистического партнера издательства BookChef, в результате чего сгорело 800 тысяч книг. А уже 5 августа российская атака уничтожила еще один состав Bookchef - тогда сгорели более 100 000 книг.