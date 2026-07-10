UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Два Mercedes, елітна нерухомість в Україні і на Балі: у справі "Мідас" нова підозра

17:25 10.07.2026 Пт
2 хв
Ексочільник безпеки Енергоатому легалізував понад 30 мільйонів гривень
aimg Валерія Абабіна
Фото: Ексочільнику безпеки Енергоатому повідомили про підозру (Юлія Акимова, РБК-Україна)

Ексвиконавчому директору "Енергоатому" Дмитру Басову оголосили нову підозру у справі "Мідас".

У НАБУ ім'я підозрюваного офіційно не називають - у матеріалах слідства він фігурує під псевдонімом "Тенор".

Втім, як раніше повідомляли джерела РБК-Україна, йдеться про колишнього виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова.

Що виявили слідчі

За даними слідства, у 2023-2025 роках "Тенор" легалізував понад 30 мільйонів гривень, здобутих у межах корупційної схеми в "Енергоатомі".

Схему "шлагбаум" НАБУ та САП викрили восени 2025 року в межах масштабної операції "Мідас".

На що йшли відмиті гроші

За версією слідства, за легалізовані кошти Басов придбав:

  • два люксові автомобілі Mercedes-Benz загальною вартістю понад 8 мільйонів гривень;
  • елітну нерухомість в Україні та на індонезійському острові Балі - на суму понад 19 мільйонів гривень у гривневому еквіваленті;
  • різні дороговартісні предмети розкоші.

Аби уникнути викриття, "Тенор" використовував криптовалюту для проведення транзакцій. Усі активи він оформляв на близьку особу.

Нагадаємо, операцію "Мідас" НАБУ і САП розпочали у листопаді 2025 року. Тоді детективи провели близько 70 обшуків і викрили масштабну схему корупції в "Енергоатомі".

За версією слідства, у компанії діяла схема "шлагбаум" - контрагентів "Енергоатому" змушували сплачувати 10-15% "відкатів" від суми контрактів.

У разі відмови їм погрожували блокуванням платежів або виключенням зі списку постачальників.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЭнергоатомКорупція