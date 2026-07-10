Два Mercedes, елітна нерухомість в Україні і на Балі: у справі "Мідас" нова підозра

Ексвиконавчому директору "Енергоатому" Дмитру Басову оголосили нову підозру у справі "Мідас".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.
У НАБУ ім'я підозрюваного офіційно не називають - у матеріалах слідства він фігурує під псевдонімом "Тенор".
Втім, як раніше повідомляли джерела РБК-Україна, йдеться про колишнього виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова.
За даними слідства, у 2023-2025 роках "Тенор" легалізував понад 30 мільйонів гривень, здобутих у межах корупційної схеми в "Енергоатомі".
Схему "шлагбаум" НАБУ та САП викрили восени 2025 року в межах масштабної операції "Мідас".
За версією слідства, за легалізовані кошти Басов придбав:
Аби уникнути викриття, "Тенор" використовував криптовалюту для проведення транзакцій. Усі активи він оформляв на близьку особу.
Нагадаємо, операцію "Мідас" НАБУ і САП розпочали у листопаді 2025 року. Тоді детективи провели близько 70 обшуків і викрили масштабну схему корупції в "Енергоатомі".
За версією слідства, у компанії діяла схема "шлагбаум" - контрагентів "Енергоатому" змушували сплачувати 10-15% "відкатів" від суми контрактів.
У разі відмови їм погрожували блокуванням платежів або виключенням зі списку постачальників.