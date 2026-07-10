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Два Mercedes, элитная недвижимость в Украине и на Бали: по делу "Мидас" новое подозрение

17:25 10.07.2026 Пт
2 мин
Эксчельник безопасности Энергоатома легализовал более 30 миллионов гривен
aimg Валерия Абабина
Фото: Эксчельнику безопасности Энергоатома сообщили о подозрении (Юлия Акимова, РБК-Украина)

Эксисполнительному директору "Энергоатома" Дмитрию Басову объявили новое подозрение по делу "Мидас".

В НАБУ имя подозреваемого официально не называют - в материалах следствия он фигурирует под псевдонимом "Тенор".

Впрочем, как ранее сообщали источники РБК-Украина, речь идет о бывшем исполнительном директоре по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове.

Что обнаружили следователи

По данным следствия, в 2023-2025 годах "Тенор" легализовал более 30 миллионов гривен, полученных в рамках коррупционной схемы в "Энергоатоме".

Схему "шлагбаум" НАБУ и САП разоблачили осенью 2025 года в рамках масштабной операции "Мидас".

На что шли отмытые деньги

По версии следствия, за легализованные средства Басов приобрел:

  • два люксовых автомобиля Mercedes-Benz общей стоимостью более 8 миллионов гривен;
  • элитную недвижимость в Украине и на индонезийском острове Бали – на сумму более 19 миллионов гривен в гривневом эквиваленте;
  • различные дорогостоящие предметы роскоши.

Чтобы избежать разоблачения, "Тенор" использовал криптовалюту для проведения транзакций. Все активы он оформлял на близкого человека.

Напомним, операцию "Мидас" НАБУ и САП начали в ноябре 2025 года. Тогда детективы провели около 70 обысков и разоблачили масштабную схему коррупции в "Энергоатоме".

По версии следствия, в компании действовала схема "шлагбаум" – контрагентов "Энергоатома" заставляли платить 10-15% "откатов" от суммы контрактов.

В случае отказа им угрожали блокировкой платежей или исключением из списка поставщиков.

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