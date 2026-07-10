Два Mercedes, елітна нерухомість в Україні і на Балі: у справі "Мідас" нова підозра

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України .

У НАБУ ім'я підозрюваного офіційно не називають - у матеріалах слідства він фігурує під псевдонімом "Тенор".

Втім, як раніше повідомляли джерела РБК-Україна, йдеться про колишнього виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова.

Що виявили слідчі

За даними слідства, у 2023-2025 роках "Тенор" легалізував понад 30 мільйонів гривень, здобутих у межах корупційної схеми в "Енергоатомі".

Схему "шлагбаум" НАБУ та САП викрили восени 2025 року в межах масштабної операції "Мідас".

На що йшли відмиті гроші

За версією слідства, за легалізовані кошти Басов придбав:

два люксові автомобілі Mercedes-Benz загальною вартістю понад 8 мільйонів гривень;

елітну нерухомість в Україні та на індонезійському острові Балі - на суму понад 19 мільйонів гривень у гривневому еквіваленті;

різні дороговартісні предмети розкоші.

Аби уникнути викриття, "Тенор" використовував криптовалюту для проведення транзакцій. Усі активи він оформляв на близьку особу.