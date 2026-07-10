Два Mercedes, элитная недвижимость в Украине и на Бали: по делу "Мидас" новое подозрение
Эксисполнительному директору "Энергоатома" Дмитрию Басову объявили новое подозрение по делу "Мидас".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины .
В НАБУ имя подозреваемого официально не называют - в материалах следствия он фигурирует под псевдонимом "Тенор".
Впрочем, как ранее сообщали источники РБК-Украина, речь идет о бывшем исполнительном директоре по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове.
Что обнаружили следователи
По данным следствия, в 2023-2025 годах "Тенор" легализовал более 30 миллионов гривен, полученных в рамках коррупционной схемы в "Энергоатоме".
Схему "шлагбаум" НАБУ и САП разоблачили осенью 2025 года в рамках масштабной операции "Мидас".
На что шли отмытые деньги
По версии следствия, за легализованные средства Басов приобрел:
- два люксовых автомобиля Mercedes-Benz общей стоимостью более 8 миллионов гривен;
- элитную недвижимость в Украине и на индонезийском острове Бали – на сумму более 19 миллионов гривен в гривневом эквиваленте;
- различные дорогостоящие предметы роскоши.
Чтобы избежать разоблачения, "Тенор" использовал криптовалюту для проведения транзакций. Все активы он оформлял на близкого человека.
Напомним, операцию "Мидас" НАБУ и САП начали в ноябре 2025 года. Тогда детективы провели около 70 обысков и разоблачили масштабную схему коррупции в "Энергоатоме".
По версии следствия, в компании действовала схема "шлагбаум" – контрагентов "Энергоатома" заставляли платить 10-15% "откатов" от суммы контрактов.
В случае отказа им угрожали блокировкой платежей или исключением из списка поставщиков.