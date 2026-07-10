Два Mercedes, элитная недвижимость в Украине и на Бали: по делу "Мидас" новое подозрение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины .

В НАБУ имя подозреваемого официально не называют - в материалах следствия он фигурирует под псевдонимом "Тенор".

Впрочем, как ранее сообщали источники РБК-Украина, речь идет о бывшем исполнительном директоре по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове.

Что обнаружили следователи

По данным следствия, в 2023-2025 годах "Тенор" легализовал более 30 миллионов гривен, полученных в рамках коррупционной схемы в "Энергоатоме".

Схему "шлагбаум" НАБУ и САП разоблачили осенью 2025 года в рамках масштабной операции "Мидас".

На что шли отмытые деньги

По версии следствия, за легализованные средства Басов приобрел:

два люксовых автомобиля Mercedes-Benz общей стоимостью более 8 миллионов гривен;

элитную недвижимость в Украине и на индонезийском острове Бали – на сумму более 19 миллионов гривен в гривневом эквиваленте;

различные дорогостоящие предметы роскоши.

Чтобы избежать разоблачения, "Тенор" использовал криптовалюту для проведения транзакций. Все активы он оформлял на близкого человека.