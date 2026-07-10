ua en ru
Пт, 10 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Два Mercedes, элитная недвижимость в Украине и на Бали: по делу "Мидас" новое подозрение

17:25 10.07.2026 Пт
2 мин
Эксчельник безопасности Энергоатома легализовал более 30 миллионов гривен
aimg Валерия Абабина
Два Mercedes, элитная недвижимость в Украине и на Бали: по делу "Мидас" новое подозрение Фото: Эксчельнику безопасности Энергоатома сообщили о подозрении (Юлия Акимова, РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Эксисполнительному директору "Энергоатома" Дмитрию Басову объявили новое подозрение по делу "Мидас".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины .

В НАБУ имя подозреваемого официально не называют - в материалах следствия он фигурирует под псевдонимом "Тенор".

Впрочем, как ранее сообщали источники РБК-Украина, речь идет о бывшем исполнительном директоре по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове.

Что обнаружили следователи

По данным следствия, в 2023-2025 годах "Тенор" легализовал более 30 миллионов гривен, полученных в рамках коррупционной схемы в "Энергоатоме".

Схему "шлагбаум" НАБУ и САП разоблачили осенью 2025 года в рамках масштабной операции "Мидас".

На что шли отмытые деньги

По версии следствия, за легализованные средства Басов приобрел:

  • два люксовых автомобиля Mercedes-Benz общей стоимостью более 8 миллионов гривен;
  • элитную недвижимость в Украине и на индонезийском острове Бали – на сумму более 19 миллионов гривен в гривневом эквиваленте;
  • различные дорогостоящие предметы роскоши.

Чтобы избежать разоблачения, "Тенор" использовал криптовалюту для проведения транзакций. Все активы он оформлял на близкого человека.

Напомним, операцию "Мидас" НАБУ и САП начали в ноябре 2025 года. Тогда детективы провели около 70 обысков и разоблачили масштабную схему коррупции в "Энергоатоме".

По версии следствия, в компании действовала схема "шлагбаум" – контрагентов "Энергоатома" заставляли платить 10-15% "откатов" от суммы контрактов.

В случае отказа им угрожали блокировкой платежей или исключением из списка поставщиков.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Энергоатом Коррупция
Новости
Послы ЕС согласовали открытие шестого переговорного кластера с Украиной
Послы ЕС согласовали открытие шестого переговорного кластера с Украиной
Аналитика
"Жизнь после ампутации не заканчивается". История иностранца, который ставит на ноги защитников
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Жизнь после ампутации не заканчивается". История иностранца, который ставит на ноги защитников