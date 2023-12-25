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Два самолета и более 700 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в войне

Украина, Понедельник 25 декабря 2023 08:13
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Два самолета и более 700 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в войне Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 25 декабря, составили 760 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет около 353 950 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 2 самолета и 33 артсистемы врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 353 950 (+760) человек ликвидировано;
  • танков - 5877 (+19) ед.;
  • боевых бронированных машин - 10919 (+31) ед.;
  • артиллерийских систем - 8347 (+33) ед.;
  • РСЗО - 9934 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 613 (+2) ед.;
  • самолетов - 329 (+2) ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6436 (+32) ед.;
  • крылатые ракеты - 1616 (+2) ед.;
  • корабли/катера - 22 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11075 (+53) ед.;
  • специальная техника - 1234 (+5) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, в Украине на фронте за сутки зафиксировано 66 боевых столкновений. Защитники отбили десятки атак россиян вблизи Авдеевки и уничтожили два вражеских истребителя-бомбардировщика.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские силы удерживают позиции на восточном (левом берегу) Херсонской области. В районе Крынок продолжают продолжаться позиционные бои.

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