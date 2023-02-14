Українські військові збили два літаки окупантів: названо моделі

Українські військові знищили два військові літаки російських військ – бомбардувальник Су-24М та штурмовик Су-25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Українська авіація минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів. Також, наші захисники збили два ворожі літаки - Су-24М і Су-25", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили, дві станції РЕМ, а також склад боєприпасів російських військ.