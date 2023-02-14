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Українські військові збили два літаки окупантів: названо моделі

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Вівторок 14 лютого 2023 07:04
Українські військові збили два літаки окупантів: названо моделі Фото: українські військові збили два літаки окупантів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові знищили два військові літаки російських військ – бомбардувальник Су-24М та штурмовик Су-25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Українська авіація минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів. Також, наші захисники збили два ворожі літаки - Су-24М і Су-25", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили, дві станції РЕМ, а також склад боєприпасів російських військ.

Раніше ми писали, що ППО України підбила Су-24, на якому засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин нібито здійснив бойовий виліт у Бахмут 6 лютого.

Також повідомлялося, що українські військові знищили російський ударний вертоліт Мі-24 із переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла-1" у Донецькій області.

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