Окупанти зазнали втрат біля Вугледара і намагаються наступати на Білогорівку: карти боїв ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Луганський напрямок: ЗСУ готуються до наступу РФ і займають вигідні позиції

Російські війська 12 та 13 лютого намагалися наступати на північний захід від Сватового. ЗСУ відбили атаку російських військ біля Гряниківки (55 км на північний захід від Сватового). Російські блогери стверджували, що окупанти просунулися на 5 кілометрів у невстановлених районах у Куп'янському напрямку. Крім того, 12 лютого російські ЗМІ повідомили про бої за 26 км на північний захід від Сватового.

ЗСУ також відбили атаки за 10 км на південь від Кремінної в районі Білогорівки та Григорівського лісництва в Луганській області, а також біля Торського Донецької області. За даними російських джерел, війська РФ атакували Білогорівку і спробували просунутися на Зарічне з позицій у Дібровій, розташованих на південний захід від Кремінної.

Російські блогери все частіше стверджують, що українські війська готуються до російського наступу по всій лінії фронту Луганської області та займають вигідні позиції.

Донецький напрямок: окупанти намагаються позбавити Бахмут постачання

Російські війська проводили наземні атаки довкола Бахмута. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська відбили атаки росіян на сам Бахмут; на північний схід від Бахмута поблизу Федорівки, на північ від Бахмута в районі Васюківки (12 км на північ); на південний захід від Бахмута в районі Кліщівки (7 км на південний захід) та Часового Яру (10 км на захід). За даними російських джерел, бої також тривали в районі траси Т0504 Костянтинівка - Годин Яр - Бахмут і в районі траси Е40 Бахмут - Слов'янськ.

Крім того, окупанти завдали ряд ударів по позиціях ЗСУ на північно-західній околиці Донецька в районі Першотравневого та на південно-західній околиці в районі Перемоги та Мар'їнки. Відсутність нового великого російського наступу на донецькому напрямку не дозволяє російським операціям навколо Вугледара та Бахмута підтримувати одне одного.

Також 12 лютого ЗСУ відбило атаку російських військ у районі Вугледару з великими втратами для окупантів (30 км на південний захід від Донецька). На кадрах із геолокацією, опублікованих 12 лютого, видно, як російські танки підриваються на мінах на схід від Вугледару. Крім того, "командир" бойовиків батальйону "Схід" Олександр Ходаковський заявив, що внаслідок удару HIMARS по його штабу загинув командир штабу.

Південний напрямок: війська РФ готуються до можливого наступу ЗСУ у Запорізькій області

Війська РФ 13 лютого безуспішно атакували українські позиції у Запорізькій області. Зображення з відкритих джерел показують, що станом на 7 лютого російські війська додатково зміцнили оборонні укріплення в центральній частині Запорізької області, зокрема в Тарасівці (приблизно за 26 км на південний захід від Залізничного).

За оцінкою Міноборони Британії, російські сили розширюють будівництво оборонних рубежів та перекидають особовий склад у Запорізьку та Луганську області, побоюючись контрнаступів українських військ, незважаючи на те, що вони зберігають оперативний фокус на наступальних діях на Донбасі.

Відомий прокремлівський блогер також висловив стурбованість з приводу можливості контрнаступу українських військ на півдні України наприкінці весни — на початку літа. . Кадри з геолокацією, опубліковані 12 лютого, показали роботу коштів ППО окупантів на авіабазі Кіровське у Криму.