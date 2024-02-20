Два літаки, 1230 окупантів та 61 дрон. Генштаб оновив втрати РФ за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 404950 (+1230) осіб ліквідовано;

танків - 6503 (+5) од.;

бойових броньованих машин - 12268 (+36) од.;

артилерійських систем - 9773 (+40) од.;

РСЗВ - 988 (+2) од.;

засоби ППО - 675 (+1) од.;

літаків - 338 (+2) од.;

гелікоптерів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7521 (+61) од.;

крилаті ракети - 1902 (+3) од.;

кораблі/катери - 25 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 12805 (+38) од.;

спеціальна техніка - 1551 (+6) од.

Збиття літаків РФ

За останні дні ЗСУ знищили 6 літаків росіян. Так, 19 лютого у Маріуполі пролунали вибухи. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про падіння літака. Пізніше командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив інцидент, розповівши, що ЗСУ збили ще два російські літаки на сході. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ці літаки здійснювали удари КАБами по позиціях українських сил.

18 лютого ВСУ "приземлили" російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході.

А 17 лютого стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Вони також були збиті на східному фронті.