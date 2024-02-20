Два самолета, 1230 оккупантов и 61 дрон. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.02.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 404950 (+1230) человек ликвидировано;

танков - 6503 (+5) ед.;

боевых бронированных машин - 12268 (+36) ед;

артиллерийских систем - 9773 (+40) ед.;

РСЗО - 988 (+2) ед.;

средства ПВО - 675 (+1) ед.;

самолетов - 338 (+2) ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7521 (+61) ед.;

крылатые ракеты - 1902 (+3) ед.;

корабли/катера - 25 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 12805 (+38) ед.;

специальная техника - 1551 (+6) ед.

Сбитие самолетов РФ

За последние дни ВСУ уничтожили 6 самолетов россиян. Так, 19 февраля в Мариуполе прогремели взрывы. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о падении самолета. Позже командующий Воздушных сил Николай Олещук подтвердил инцидент, рассказав, что ВСУ сбили еще два российских самолета на востоке. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, эти самолеты осуществляли удары КАБами по позициях украинских сил.

18 февраля ВСУ "приземлили" российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке.

А 17 февраля стало известно, что Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. Они тоже были сбиты на восточном фронте.