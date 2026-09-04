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Два iPhone, один номер: Apple наконец-то решает проблему с eSIM

16:21 04.09.2026 Пт
2 мин
Раскрыта новая фишка iOS 27
aimg Ольга Завада
Два iPhone, один номер: Apple наконец-то решает проблему с eSIM Два iPhone смогут работать с одной eSIM в iOS 27 (фото: Pexels)
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Apple может решить главную проблему владельцев двух iPhone - постоянный перенос eSIM между смартфонами. В iOS 27 Купертино готовит способ использовать один номер на нескольких устройствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digital Trends.

Один номер для двух смартфонов

Новая функция под названием iPhone Handoff позволит переключаться между двумя iPhone, сохраняя активным один и тот же номер телефона на обоих устройствах.

Интересно, что Apple кратко заанонсировала эту возможность еще во время WWDC 2026 года в июне, но тогда она потерялась среди сотен других анонсов iOS 27.

Настройка происходит так:

  • В разделе "Сотовая связь" (Cellular) в настройках необходимо назначить один iPhone основным, а второй – сопутствующим (companion).
  • Основной профиль eSIM остается на главном устройстве.
  • Второй смартфон получает так называемую "сопутствующую eSIM" (companion eSIM), благодаря чему номер функционирует на обоих гаджетах.

Это не полное клонирование сотового профиля: именно основной iPhone продолжает полностью контролировать настройки сети.

Кроме того, Apple реализовала динамическое распространение геолокации. Вместо того чтобы постоянно транслировать местонахождение основного смартфона, система передает геопозицию с того устройства, которое активно в данный момент.

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Какое главное условие?

Запуск iPhone Handoff зависит не только от ПО Apple. Помимо наличия двух смартфонов с iOS 27, для работы функции потребуется соответствующая поддержка со стороны мобильного оператора.

По предварительным данным, первыми поддерживать новую технологию станут операторы T-Mobile в США и Deutsche Telekom в Германии. Официальный список партнеров Apple будет объявлен позже, поэтому доступность инструмента на старте будет существенно отличаться в зависимости от страны и сети.

Официальный выпуск iOS 27 ожидается уже в этом месяце. В это время станет окончательно понятно, какие именно операторы и модели iPhone будут поддерживать iPhone Handoff.

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