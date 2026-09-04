Два iPhone, один номер: Apple наконец-то решает проблему с eSIM

Apple может решить главную проблему владельцев двух iPhone - постоянный перенос eSIM между смартфонами. В iOS 27 Купертино готовит способ использовать один номер на нескольких устройствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digital Trends .

Один номер для двух смартфонов

Новая функция под названием iPhone Handoff позволит переключаться между двумя iPhone, сохраняя активным один и тот же номер телефона на обоих устройствах.

Интересно, что Apple кратко заанонсировала эту возможность еще во время WWDC 2026 года в июне, но тогда она потерялась среди сотен других анонсов iOS 27.

Настройка происходит так:

В разделе "Сотовая связь" (Cellular) в настройках необходимо назначить один iPhone основным, а второй – сопутствующим (companion).

Основной профиль eSIM остается на главном устройстве.

Второй смартфон получает так называемую "сопутствующую eSIM" (companion eSIM), благодаря чему номер функционирует на обоих гаджетах.

Это не полное клонирование сотового профиля: именно основной iPhone продолжает полностью контролировать настройки сети.

Кроме того, Apple реализовала динамическое распространение геолокации. Вместо того чтобы постоянно транслировать местонахождение основного смартфона, система передает геопозицию с того устройства, которое активно в данный момент.

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Какое главное условие?

Запуск iPhone Handoff зависит не только от ПО Apple. Помимо наличия двух смартфонов с iOS 27, для работы функции потребуется соответствующая поддержка со стороны мобильного оператора.

По предварительным данным, первыми поддерживать новую технологию станут операторы T-Mobile в США и Deutsche Telekom в Германии. Официальный список партнеров Apple будет объявлен позже, поэтому доступность инструмента на старте будет существенно отличаться в зависимости от страны и сети.

Официальный выпуск iOS 27 ожидается уже в этом месяце. В это время станет окончательно понятно, какие именно операторы и модели iPhone будут поддерживать iPhone Handoff.