Два газових сховища України потрапили під удар, - "Нафтогаз"
Під час масованої повітряної атаки росіян вранці 11 квітня два підземних газових сховища України потрапили під удар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".
"Сховища продовжують працювати. Наразі фахівці займаються ліквідацією наслідків обстрілу", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в прес-службі, на щастя, співробітники не постраждали.
Атака 11 квітня
Нагадаємо, у ніч на 11 квітня росіяни завдали по Україні масованого повітряного удару із застосуванням крилатих, балістичних та аеробалістичних ракет ("Кинжал"), а також дронів-камікадзе.
Російські війська застосували понад 80 дронів і ракет. Основний удар дронів припав на Львівщину. Силами ППО знищено 57 повітряних цілей.
Удари по ПСГ
Нагадаємо, голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що під час ракетного удару вранці 24 березня було пошкоджено об'єкти "Нафтогазу" на заході України.
Генеральний директор оператора газосховищ "Укртрансгаз" Роман Малютін заявив, що збитки не впливають можливості із закачування газу в підземні сховища.
Компанія має час відремонтувати пошкоджений об'єкт, "оскільки пошкоджене обладнання необхідне тільки для забезпечення пікового відбору газу, починаючи з січня наступного року", - сказав він. "Наше завдання - якнайшвидше повністю завершити ремонт".