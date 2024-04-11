Два газових сховища України потрапили під удар, - "Нафтогаз"

Фото: два газових сховища потрапили під удар (Віталій Носач, РБК-Україна)

Під час масованої повітряної атаки росіян вранці 11 квітня два підземних газових сховища України потрапили під удар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".

"Сховища продовжують працювати. Наразі фахівці займаються ліквідацією наслідків обстрілу", - йдеться в повідомленні. Як зазначили в прес-службі, на щастя, співробітники не постраждали. Атака 11 квітня Нагадаємо, у ніч на 11 квітня росіяни завдали по Україні масованого повітряного удару із застосуванням крилатих, балістичних та аеробалістичних ракет ("Кинжал"), а також дронів-камікадзе. Російські війська застосували понад 80 дронів і ракет. Основний удар дронів припав на Львівщину. Силами ППО знищено 57 повітряних цілей.