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Два газовых хранилища Украины попали под удар, - "Нафтогаз"

Украина, Четверг 11 апреля 2024 09:55
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Два газовых хранилища Украины попали под удар, - "Нафтогаз" Фото: два газовых хранилища попали под удар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Во время массированной воздушной атаки россиян утром 11 апреля два подземных газовых хранилища Украины попали под удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

"Хранилища продолжают работать. Сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий обстрела", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, к счастью сотрудники не пострадали.

Атака 11 апреля

Напомним, в ночь на 11 апреля россияне нанесли по Украине массированный воздушный удар с применением крылатых, баллистических и аэробалистических ракет ("Кинжал"), а также дронов-камикадзе.

Российские войска применили более 80 дронов и ракет. Основной удар дронов пришелся на Львовскую область. Силами ПВО уничтожено 57 воздушных целей.

Удары по ПХГ

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что во время ракетного удара утром 24 марта были повреждены объекты "Нафтогаза" на западе Украины.

Генеральный директор оператора газохранилищ "Укртрансгаз" Роман Малютин заявил, что ущерб не влияет на возможность закачки газа в подземные хранилища.

Компания имеет время отремонтировать поврежденный объект, "поскольку поврежденное оборудование необходимо только для обеспечения пикового отбора газа, начиная с января следующего года", - сказал он. "Наша задача – как можно быстрее полностью завершить ремонт".

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