Два футболиста сборной Украины заявлены на плей-офф Лиги чемпионов

Два представителя сборной Украины в Лиге чемпионов сезона 2019/20 сохранили места в заявках своих команд на плей-офф турнира. Обновленные списки игроков были опубликованы на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Александр Зинченко под 11 номером вошел в заявку английского "Манчестер Сити", который в 1/8 финала сыграет против испанского "Реала" (26 февраля в Мадриде и 17 марта в Манчестере).

Руслан Малиновский с номером 18 вошел в заявку итальянской "Аталанты", которая в 1/8 финала сойдется с "Валенсией" (19 февраля в Милане и 10 марта в Валенсии).

Напомним, "Аталанта" выбила чемпиона Украины "Шахтер" из главного клубного турнира Лиги чемпионов. Донецкий клуб остался единственным представителем Украины в еврокубках сезона 2019/20. В 1/16 финала Лиги Европы подопечные Луиша Каштру сойдутся с португальской "Бенфикой". Первую игру "горянки" проведут на своем поле 20 февраля, ответный - 27 февраля на выезде.

Групповой этап Лиги Европы не смогли преодолеть киевское "Динамо" и бронзовый призер УПЛ "Александрия".