За два дні енергетики заживили домівки 34 тисяч родин, які були без світла, - ДТЕК
За дві дні енергетики ДТЕК відремонтували низку пошкоджень мереж та відновили електропостачання у понад 37 населених пунктах. Жителі Київської, Одеської та Донецької областей були знеструмлені через обстріли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Зазначається, що попри постійні ворожі атаки та активні бойові дії на Донеччині, енергетики ДТЕК протягом останніх двох днів змогли повернути світло жителям 14 населених пунктів регіону. Знову з електропостачанням - понад 27 тисяч родин місцевих мешканців.
Також в ніч на 19 липня російські війська знов атакували Одещину та залишили без світла близько 1 тисячу домівок.
"Енергетики ДТЕК відразу приступили до аварійно-відновлюваних робіт щойно отримали дозвіл рятувальників та військових. До кінця дня світло повернули в усі знеструмлені оселі", - йдеться у повідомленні.
Водночас енергетики відновили світло для 6 тисяч родин у 22 населених пунктах Київської області, що напередодні постраждали від ворожих ударів.
Нагадаємо, минулого місяця енергетикам ДТЕК Ріната Ахметова вдалося відновити електропостачання у 443 тисячах домівок, що знеструмлювалися через обстріли в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях та Києві.
Додамо, що у першому півріччі 2025 року компанія ДТЕК інвестувала близько 4 млрд грн у ремонти та відновлення теплоелектростанцій. Це більше, ніж за весь 2024 рік.
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