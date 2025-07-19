За пів року ДТЕК інвестував у ремонти ТЕС більше, ніж за увесь 2024 рік

У першому півріччі 2025 року компанія ДТЕК інвестувала близько 4 млрд грн у ремонти та відновлення теплоелектростанцій. Це більше, ніж за весь 2024 рік.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

"У першій половині 2025 року ДТЕК Енерго інвестував вже близько 4 мільярдів гривень у ремонти та відновлення теплоелектростанцій, пошкоджених внаслідок масованих атак. Це - більше, ніж за весь 2024 рік", - йдеться в ньому.

Зазначається, що компанія вже виконала значний обсяг робіт з ремонтів, але ще залишається багато роботи з відновлення.

"Наші енергетики відновлюють не лише обладнання, а й впевненість у подальшому надійному функціонуванні теплової генерації та енергосистеми загалом. Електрика - це основа всього, і ми робимо все можливе, щоб її вистачало навіть у найтяжчі моменти", - зазначає генеральний директор "ДТЕК Енерго" Олександр Фоменко.