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За пів року ДТЕК інвестував у ремонти ТЕС більше, ніж за увесь 2024 рік

Україна, Субота 19 липня 2025 17:43
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За пів року ДТЕК інвестував у ремонти ТЕС більше, ніж за увесь 2024 рік Фото: ДТЕК інвестував у ремонти ТЕС більше за пів року 2025 року, ніж за увесь 2024-й (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

У першому півріччі 2025 року компанія ДТЕК інвестувала близько 4 млрд грн у ремонти та відновлення теплоелектростанцій. Це більше, ніж за весь 2024 рік.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"У першій половині 2025 року ДТЕК Енерго інвестував вже близько 4 мільярдів гривень у ремонти та відновлення теплоелектростанцій, пошкоджених внаслідок масованих атак. Це - більше, ніж за весь 2024 рік", - йдеться в ньому.

Зазначається, що компанія вже виконала значний обсяг робіт з ремонтів, але ще залишається багато роботи з відновлення.

"Наші енергетики відновлюють не лише обладнання, а й впевненість у подальшому надійному функціонуванні теплової генерації та енергосистеми загалом. Електрика - це основа всього, і ми робимо все можливе, щоб її вистачало навіть у найтяжчі моменти", - зазначає генеральний директор "ДТЕК Енерго" Олександр Фоменко.

Нагадаємо, у 2024 році ДТЕК Ріната Ахметова спрямував 3,6 млрд грн - на відновлення ТЕС і 7,5 млрд грн - на підтримку українського вуглевидобутку.

Зокрема, за останіми даними, компанія ДТЕК інвестувала 1,6 млрд грн у ремонти та відновлення теплоелектростанцій після обстрілів.

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