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За два дня энергетики запитали дома 34 тысяч семей, которые были без света, - ДТЭК

Украина, Понедельник 21 июля 2025 13:40
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За два дня энергетики запитали дома 34 тысяч семей, которые были без света, - ДТЭК Фото: ДТЭК запитал дома 34 тысяч семей за два дня, которые были без света (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

За два дня энергетики ДТЭК отремонтировали ряд повреждений сетей и восстановили электроснабжение в более 37 населенных пунктах. Жители Киевской, Одесской и Донецкой областей были обесточены из-за обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Отмечается, что несмотря на постоянные вражеские атаки и активные боевые действия в Донецкой области, энергетики ДТЭК в течение последних двух дней смогли вернуть свет жителям 14 населенных пунктов региона. Снова с электроснабжением - более 27 тысяч семей местных жителей.

Также в ночь на 19 июля российские войска вновь атаковали Одесскую область и оставили без света около 1 тысячи домов.

"Энергетики ДТЭК сразу приступили к аварийно-восстановительным работам как только получили разрешение спасателей и военных. До конца дня свет вернули во все обесточенные дома", - говорится в сообщении.

В то же время энергетики восстановили свет для 6 тысяч семей в 22 населенных пунктах Киевской области, которые накануне пострадали от вражеских ударов.

Напомним, в прошлом месяце энергетикам ДТЭК Рината Ахметова удалось восстановить электроснабжение в 443 тысячах домов, которые обесточивались из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Киевской областях и Киеве.

Добавим, что в первом полугодии 2025 года компания ДТЭК инвестировала около 4 млрд грн в ремонты и восстановление теплоэлектростанций. Это больше, чем за весь 2024 год.

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ДТЭК Одесса Донецкая область Киевская область Отключение света
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