За два дня энергетики запитали дома 34 тысяч семей, которые были без света, - ДТЭК
За два дня энергетики ДТЭК отремонтировали ряд повреждений сетей и восстановили электроснабжение в более 37 населенных пунктах. Жители Киевской, Одесской и Донецкой областей были обесточены из-за обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Отмечается, что несмотря на постоянные вражеские атаки и активные боевые действия в Донецкой области, энергетики ДТЭК в течение последних двух дней смогли вернуть свет жителям 14 населенных пунктов региона. Снова с электроснабжением - более 27 тысяч семей местных жителей.
Также в ночь на 19 июля российские войска вновь атаковали Одесскую область и оставили без света около 1 тысячи домов.
"Энергетики ДТЭК сразу приступили к аварийно-восстановительным работам как только получили разрешение спасателей и военных. До конца дня свет вернули во все обесточенные дома", - говорится в сообщении.
В то же время энергетики восстановили свет для 6 тысяч семей в 22 населенных пунктах Киевской области, которые накануне пострадали от вражеских ударов.
Напомним, в прошлом месяце энергетикам ДТЭК Рината Ахметова удалось восстановить электроснабжение в 443 тысячах домов, которые обесточивались из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Киевской областях и Киеве.
Добавим, что в первом полугодии 2025 года компания ДТЭК инвестировала около 4 млрд грн в ремонты и восстановление теплоэлектростанций. Это больше, чем за весь 2024 год.
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