Можна, але є нюанси: як студентам в Україні здобути дві освіти одночасно

Як одночасно можна навчатися у двох вишах

Паралельне навчання можливе за умов:

одна програма - за кошти держбюджету, інша - на контракті;

можна поєднувати денну й заочну форми або навіть дві денні (але з урахуванням навантаження);

дозволено навчатися в одному закладі або в різних.

Через воєнний стан і перехід багатьох університетів на дистанційний формат відвідування лекцій стало гнучкішим, а викладачі частіше йдуть назустріч студентам.

Які діють обмеження та вимоги

Деякі виші можуть висувати умови для вступу на другу спеціальність: наприклад, відпрацювання мінімум року на основній програмі та виконання навчального плану.

Перезарахування дисциплін

Якщо спеціальності суміжні, частину предметів можна зарахувати автоматично. Це також можливо й для несуміжних напрямів, якщо збігаються окремі дисципліни чи модулі - за погодженням деканату.

Коли можна вступити

Додатковий набір на контракт зазвичай триває з 1 вересня до 20 жовтня. Про наявність набору та дати подачі заяв можна дізнатися у конкурсних пропозиціях вишу або безпосередньо в приймальній комісії.

Дві безкоштовні освіти

Водночас здобувати дві освіти на бюджеті в межах одного рівня заборонено. Але є виняток: можна поєднати, наприклад, бакалаврат чи магістратуру у виші з безкоштовним навчанням у закладі професійно-технічної освіти.