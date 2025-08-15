UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Можна, але є нюанси: як студентам в Україні здобути дві освіти одночасно

Як в Україні можна здобувати дві освіти паралельно (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Українські студенти мають право паралельно навчатися за двома спеціальностями та отримати два дипломи. Це дозволяє поєднувати різні освітні програми в одному або навіть у кількох вишах.

Про це пише РБК-Україна із посилання на "Освіта.юа".

Як одночасно можна навчатися у двох вишах

Паралельне навчання можливе за умов:

  • одна програма - за кошти держбюджету, інша - на контракті;
  • можна поєднувати денну й заочну форми або навіть дві денні (але з урахуванням навантаження);
  • дозволено навчатися в одному закладі або в різних.

Через воєнний стан і перехід багатьох університетів на дистанційний формат відвідування лекцій стало гнучкішим, а викладачі частіше йдуть назустріч студентам.

Які діють обмеження та вимоги

Деякі виші можуть висувати умови для вступу на другу спеціальність: наприклад, відпрацювання мінімум року на основній програмі та виконання навчального плану.

Перезарахування дисциплін

Якщо спеціальності суміжні, частину предметів можна зарахувати автоматично. Це також можливо й для несуміжних напрямів, якщо збігаються окремі дисципліни чи модулі - за погодженням деканату.

Коли можна вступити

Додатковий набір на контракт зазвичай триває з 1 вересня до 20 жовтня. Про наявність набору та дати подачі заяв можна дізнатися у конкурсних пропозиціях вишу або безпосередньо в приймальній комісії.

Дві безкоштовні освіти

Водночас здобувати дві освіти на бюджеті в межах одного рівня заборонено. Але є виняток: можна поєднати, наприклад, бакалаврат чи магістратуру у виші з безкоштовним навчанням у закладі професійно-технічної освіти.

Читайте також про те, що в Україні стартувала процедура переведення студентів з контрактної форми навчання на вільні бюджетні місця. Процес триває до 18 серпня.

Раніше ми писали про те, що в українських університетах, де залишилися вільні місця для контрактників, розпочався другий етап вступної кампанії на контракт. Зараховувати абітурієнтів будуть до 30 серпня.

СтудентиОсвіта в Україні