Можно, но есть нюансы: как студентам в Украине получить два образования одновременно

Как в Украине можно получать два образования параллельно (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Украинские студенты имеют право параллельно учиться по двум специальностям и получить два диплома. Это позволяет совмещать различные образовательные программы в одном или даже в нескольких вузах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".

Как одновременно можно учиться в двух вузах

Параллельное обучение возможно при условиях:

  • одна программа - за средства госбюджета, другая - на контракте;
  • можно совмещать дневную и заочную формы или даже две дневные (но с учетом нагрузки);
  • разрешено учиться в одном заведении или в разных.

Из-за военного положения и перехода многих университетов на дистанционный формат посещение лекций стало более гибким, а преподаватели чаще идут навстречу студентам.

Какие действуют ограничения и требования

Некоторые вузы могут выдвигать условия для поступления на вторую специальность: например, отработка минимум года на основной программе и выполнение учебного плана.

Перезачет дисциплин

Если специальности смежные, часть предметов можно зачислить автоматически. Это также возможно и для несмежных направлений, если совпадают отдельные дисциплины или модули - по согласованию деканата.

Когда можно поступить

Дополнительный набор на контракт обычно длится с 1 сентября до 20 октября. О наличии набора и датах подачи заявлений можно узнать в конкурсных предложениях вуза или непосредственно в приемной комиссии.

Два бесплатных образования

В то же время получать два образования на бюджете в пределах одного уровня запрещено. Но есть исключение: можно совместить, например, бакалавриат или магистратуру в вузе с бесплатным обучением в заведении профессионально-технического образования.

Читайте также о том, что в Украине стартовала процедура перевода студентов с контрактной формы обучения на свободные бюджетные места. Процесс длится до 18 августа.

Ранее мы писали о том, что в украинских университетах, где остались свободные места для контрактников, начался второй этап вступительной кампании на контракт. Зачислять абитуриентов будут до 30 августа.

