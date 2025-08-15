Можно, но есть нюансы: как студентам в Украине получить два образования одновременно
Украинские студенты имеют право параллельно учиться по двум специальностям и получить два диплома. Это позволяет совмещать различные образовательные программы в одном или даже в нескольких вузах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Как одновременно можно учиться в двух вузах
Параллельное обучение возможно при условиях:
- одна программа - за средства госбюджета, другая - на контракте;
- можно совмещать дневную и заочную формы или даже две дневные (но с учетом нагрузки);
- разрешено учиться в одном заведении или в разных.
Из-за военного положения и перехода многих университетов на дистанционный формат посещение лекций стало более гибким, а преподаватели чаще идут навстречу студентам.
Какие действуют ограничения и требования
Некоторые вузы могут выдвигать условия для поступления на вторую специальность: например, отработка минимум года на основной программе и выполнение учебного плана.
Перезачет дисциплин
Если специальности смежные, часть предметов можно зачислить автоматически. Это также возможно и для несмежных направлений, если совпадают отдельные дисциплины или модули - по согласованию деканата.
Когда можно поступить
Дополнительный набор на контракт обычно длится с 1 сентября до 20 октября. О наличии набора и датах подачи заявлений можно узнать в конкурсных предложениях вуза или непосредственно в приемной комиссии.
Два бесплатных образования
В то же время получать два образования на бюджете в пределах одного уровня запрещено. Но есть исключение: можно совместить, например, бакалавриат или магистратуру в вузе с бесплатным обучением в заведении профессионально-технического образования.
Читайте также о том, что в Украине стартовала процедура перевода студентов с контрактной формы обучения на свободные бюджетные места. Процесс длится до 18 августа.
Ранее мы писали о том, что в украинских университетах, где остались свободные места для контрактников, начался второй этап вступительной кампании на контракт. Зачислять абитуриентов будут до 30 августа.