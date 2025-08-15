Можно, но есть нюансы: как студентам в Украине получить два образования одновременно

Украинские студенты имеют право параллельно учиться по двум специальностям и получить два диплома. Это позволяет совмещать различные образовательные программы в одном или даже в нескольких вузах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа ".

Как одновременно можно учиться в двух вузах

Параллельное обучение возможно при условиях:

одна программа - за средства госбюджета, другая - на контракте;

можно совмещать дневную и заочную формы или даже две дневные (но с учетом нагрузки);

разрешено учиться в одном заведении или в разных.

Из-за военного положения и перехода многих университетов на дистанционный формат посещение лекций стало более гибким, а преподаватели чаще идут навстречу студентам.

Какие действуют ограничения и требования

Некоторые вузы могут выдвигать условия для поступления на вторую специальность: например, отработка минимум года на основной программе и выполнение учебного плана.

Перезачет дисциплин

Если специальности смежные, часть предметов можно зачислить автоматически. Это также возможно и для несмежных направлений, если совпадают отдельные дисциплины или модули - по согласованию деканата.

Когда можно поступить

Дополнительный набор на контракт обычно длится с 1 сентября до 20 октября. О наличии набора и датах подачи заявлений можно узнать в конкурсных предложениях вуза или непосредственно в приемной комиссии.

Два бесплатных образования

В то же время получать два образования на бюджете в пределах одного уровня запрещено. Но есть исключение: можно совместить, например, бакалавриат или магистратуру в вузе с бесплатным обучением в заведении профессионально-технического образования.