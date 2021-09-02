Два часа переговоров и совместное заявление. Как прошла первая встреча Зеленского и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский в США провел встречу с американским лидером Джо Байденом. Главы двух государств провели двухчасовые переговоры в Белом доме.
Подробнее о ходе переговоров - в материале РБК-Украина ниже.
Началась встреча двух лидеров небольшими заявлениями в присутствии представителей СМИ. Первым выступил Байден, заявив о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также отметил, что "с нетерпением ждет возможности вернуться когда-нибудь" в Украину.
Зеленский, в свою очередь, обозначил приоритетные темы переговоров (безопасность, в том числе энергетическая, и экономический блок). Президент Украины также сообщил, что передал Байдену список более 450 заключенных, удерживаемых на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в РФ. После этого переговоры продолжились, но уже без журналистов.
Еще во время встречи Офис президента опубликовал текст совместного заявления Украины и США о стратегическом партнерстве. В документе, в частности, отмечается, что связи между Украиной и США крепче, чем когда-либо.
Фото: Владимир Зеленский и Джо Байден (president.gov.ua)
Также в заявлении указано, что:
С полным текстом заявления можно ознакомиться на сайте Офиса президента Украины, а также на сайте Белого дома.
Переговоры Байдена и Зеленского продолжались более двух часов, но после завершения не было традиционного общего подхода к СМИ.
Уже после того, как президент Украины покинул Белый дом и направился на встречу в Конгресс, в Тwitter украинского лидера было опубликовано сообщение о встрече.
"На встрече с Джо Байденом приоритет - вопросы безопасности. В частности, безопасность на Донбассе, в оккупированном Крыму, в Черноморско-Азовском регионе и энергетическая безопасность Украины и Европы", - написал глава государства.
В свою очередь, Байден также написал сообщение о встрече с украинским лидером.
"Во время сегодняшнего визита президента Зеленского я подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед российской агрессией, нашего тесного сотрудничества по вопросам энергетической безопасности и общих демократических ценностей", - написал Байден в Twitter.
Своими впечатлениями от встречи поделились также глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Вместо предусмотренного графиком часа разговор президентов Украины и США продолжался два часа. Президенты вывели наши отношения на новый уровень. Есть сильное совместное заявление и много работы для меня и госсекретаря Блинкена по ее выполнению в рамках обновленной Комиссии стратегического партнерства", - написал Кулеба в Тwitter.
Блинкен, в свою очередь, поблагодарил Украину за помощь в эвакуации лиц из группы риска в Афганистане.
"Американо-украинское партнерство прочнее, чем когда-либо, и мы стремимся к светлому и процветающему будущему Украины", - отметил он.
Через несколько часов после встречи с Байденом Зеленский дал брифинг для СМИ. В ходе общения с журналистами президент Украины отметил, что "то, что встреча шла два часа говорит о том, что стороны заинтересованы".
Зеленский также отметил, что у него с Байденом был "мужской разговор", а встречу он назвал нормальной и продуктивной "в не постоянно солнечной атмосфере".
В ходе встречи, по словам Зеленского, отдельно проговаривали вопросы энергетической безопасности, риски из-за "Северного потока-2", а также оборонную поддержку.
"Думаю, что министр обороны США приедет в Украину", - отметил он.
Зеленский также отметил, что в вопросе НАТО "поддержка была, сроков не было".
"Президент (Байден, - ред.) поддерживает членство Украины в НАТО, но каким будет путь мне сложно сказать", - добавил Зеленский.
Он также сообщил, что предлагал Байдену форматы вовлечения США в урегулирование на Донбассе на уровне президента и добавил, что "США будут думать". На уточняющий вопрос журналистов, имеется ли в виду нормандский формат Зеленский добавил: "какой-то формат".
По "Северному потоку-2" Зеленский сообщил, что США гарантируют введение санкций против газопровода, если он будет нарушать права Украины.