Два часа переговоров и совместное заявление. Как прошла первая встреча Зеленского и Байдена

Началась встреча двух лидеров небольшими заявлениями в присутствии представителей СМИ. Первым выступил Байден, заявив о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также отметил, что "с нетерпением ждет возможности вернуться когда-нибудь" в Украину.

Зеленский, в свою очередь, обозначил приоритетные темы переговоров (безопасность, в том числе энергетическая, и экономический блок). Президент Украины также сообщил, что передал Байдену список более 450 заключенных, удерживаемых на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в РФ. После этого переговоры продолжились, но уже без журналистов.

Совместное заявление

Еще во время встречи Офис президента опубликовал текст совместного заявления Украины и США о стратегическом партнерстве. В документе, в частности, отмечается, что связи между Украиной и США крепче, чем когда-либо.

Фото: Владимир Зеленский и Джо Байден (president.gov.ua)

Также в заявлении указано, что:

Украина и США активизируют Комиссию стратегического партнерства, заседание которой состоится осенью в Вашингтоне. Там министр иностранных дел Украины и государственный секретарь США утвердят новую Хартию.

США вместе с Украиной будут работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию.

США никогда не признают аннексию Крыма , подтверждают полную поддержку международных усилий, включая те, что используются в нормандском формате. США также поддерживают Крымскую платформу и призывают Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в урегулировании конфликта для завершения войны.

, подтверждают полную поддержку международных усилий, включая те, что используются в нормандском формате. и призывают Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в урегулировании конфликта для завершения войны. США поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, включая вопросы вступления в НАТО.

США предоставят Украине помощь в размере 60 млн долларов , что включает бронебойные системы "Джавелин" и прочее оборонное летальное и нелетальное оборудование.

, что включает бронебойные и прочее оборонное летальное и нелетальное оборудование. В октябре Украина и США проведут в Киеве заседание украинского-американского Кибердиалога для содействия двустороннему сотрудничеству в области кибербезопасности.

Украина и США договорились о поддержке безопасной круглосуточной связи через Национальный центр США по уменьшению риска ядерной опасности.

Украина и США выступают против "Северного потока-2" , который рассматривается как угроза для европейской энергетической безопасности.

, который рассматривается как угроза для европейской энергетической безопасности. США намерены предоставить Украине дополнительную помощь для борьбы с коронавирусом. В частности, будут выделены дополнительные 12,8 млн долларов .

. В этом году правительство США предоставит Украине дополнительные 45 млн долларов гуманитарной помощи.

С полным текстом заявления можно ознакомиться на сайте Офиса президента Украины, а также на сайте Белого дома.

Переговоры Байдена и Зеленского продолжались более двух часов, но после завершения не было традиционного общего подхода к СМИ.

Заявления после встречи

Уже после того, как президент Украины покинул Белый дом и направился на встречу в Конгресс, в Тwitter украинского лидера было опубликовано сообщение о встрече.

"На встрече с Джо Байденом приоритет - вопросы безопасности. В частности, безопасность на Донбассе, в оккупированном Крыму, в Черноморско-Азовском регионе и энергетическая безопасность Украины и Европы", - написал глава государства.

В свою очередь, Байден также написал сообщение о встрече с украинским лидером.

"Во время сегодняшнего визита президента Зеленского я подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед российской агрессией, нашего тесного сотрудничества по вопросам энергетической безопасности и общих демократических ценностей", - написал Байден в Twitter.

Своими впечатлениями от встречи поделились также глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Вместо предусмотренного графиком часа разговор президентов Украины и США продолжался два часа. Президенты вывели наши отношения на новый уровень. Есть сильное совместное заявление и много работы для меня и госсекретаря Блинкена по ее выполнению в рамках обновленной Комиссии стратегического партнерства", - написал Кулеба в Тwitter.

Блинкен, в свою очередь, поблагодарил Украину за помощь в эвакуации лиц из группы риска в Афганистане.

"Американо-украинское партнерство прочнее, чем когда-либо, и мы стремимся к светлому и процветающему будущему Украины", - отметил он.

Зеленский о встрече с Байденом

Через несколько часов после встречи с Байденом Зеленский дал брифинг для СМИ. В ходе общения с журналистами президент Украины отметил, что "то, что встреча шла два часа говорит о том, что стороны заинтересованы".

Зеленский также отметил, что у него с Байденом был "мужской разговор", а встречу он назвал нормальной и продуктивной "в не постоянно солнечной атмосфере".

В ходе встречи, по словам Зеленского, отдельно проговаривали вопросы энергетической безопасности, риски из-за "Северного потока-2", а также оборонную поддержку.

"Думаю, что министр обороны США приедет в Украину", - отметил он.

Зеленский также отметил, что в вопросе НАТО "поддержка была, сроков не было".

"Президент (Байден, - ред.) поддерживает членство Украины в НАТО, но каким будет путь мне сложно сказать", - добавил Зеленский.

Он также сообщил, что предлагал Байдену форматы вовлечения США в урегулирование на Донбассе на уровне президента и добавил, что "США будут думать". На уточняющий вопрос журналистов, имеется ли в виду нормандский формат Зеленский добавил: "какой-то формат".

По "Северному потоку-2" Зеленский сообщил, что США гарантируют введение санкций против газопровода, если он будет нарушать права Украины.